Kerala

വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണം: ആഹ്വാനം ഗവർണറുടേത്, തള്ളി സർക്കാർ; എതിർക്കുമെന്ന് വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 day ago
10,785 Less than a minute
FacebookWhatsApp

സംസ്ഥാനത്തെ കലാലയങ്ങളിൽ ഇന്ന് വിഭജന ഭീതി ദിനം ആചരിക്കണമെന്ന് ഗവർണറുടെ ആഹ്വാനം. എന്നാൽ ഗവർണറുടെ ആഹ്വാനം സംസ്ഥാന സർക്കാർ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതോടെ കലാലയങ്ങളിൽ വിഭജന ഭീതി ദിനാചരണം നടക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് കണ്ടറിയാനുള്ളത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

കേരള, കണ്ണൂർ സാങ്കേതിക സർവകലാശാലകൾ ദിനാചരണത്തിന് നിർദേശം നൽകി സർക്കുലർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദിനാചരണം തടയുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐയും കെ എസ് യുവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സർക്കാർ കോളേജുകളിൽ ഗവർണറുടെ ആഹ്വാനം നടക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്

്അതേസമയം ബിജെപി അനുകൂല അൺ എയ്ഡഡ്, എയ്ഡഡ് മാനേജ്‌മെന്റുകൾക്ക് കീഴിലെ കോളേജുകളിൽ ദിനാചരണം നടന്നേക്കും. നിർദേശം ഗവർണർ സ്വമേധയാ എടുത്ത തീരുമാനമെന്ന പ്രചാരണത്തിൽ രാജ്ഭവനും അതൃപ്തിയുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് സർക്കുലർ ഇറക്കിയതെന്നാണ് രാജ്ഭവൻ നിലപാട്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 day ago
10,785 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ചേർത്തലയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

45 minutes ago

അമ്മയെ ഇനി വനിതകൾ നയിക്കും; ശ്വേത മേനോൻ പ്രസിഡന്റ് കുക്കു പരമേശ്വരൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

59 minutes ago

മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം: 13 വർഷമായി കിടപ്പിലായിരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു

2 hours ago

തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ അഭിനയം എന്നെന്നേക്കുമായി നിർത്തുമെന്ന് ബാബുരാജ്

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!