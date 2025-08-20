Kerala

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരിപാടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്; മറുപടിയുമായി ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,572 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കോഴിക്കോട് കോർപറേഷന് എതിരായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സമര പരിപാടിയിൽ നിന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎൽഎ വിട്ടുനിന്നതായി ആരോപണം. ഉദ്ഘാടകനായി നിശ്ചയിച്ച ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പരിപാടിക്ക് എത്തിയില്ല. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പങ്കെടുക്കാതിരുന്നത് ശരിയായില്ലെന്ന് ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് പ്രവീൺ കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് താത്പര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ ചില നേതാക്കൾ ശ്രമിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട്

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഡിസിസിയാണ്. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വിട്ടുനിന്നതിനെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഡിസിസിക്ക് പരാതി നൽകി. എംകെ രാഘവനെ അനുകൂലിക്കുന്ന എ ഗ്രൂപ്പ് നേതാക്കളാണ് ഡിസിസി ഓഫീസിൽ പരാതി നൽകാനെത്തിയത്. അതേസമയം ടി സിദ്ധിഖ് അനുകൂലികളാണ് ചാണ്ടി ഉമ്മനെ പിന്തിരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം

എന്നാൽ നിമിഷപ്രിയ കേസിന്റെ ചർച്ചക്കായി ദുബൈയിൽ പോയി പുലർച്ചെ മൂന്നരയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. ഹോട്ടലിൽ രാവിലെ അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് എത്തിയത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടി ഏറ്റിരുന്നില്ല. സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ മാത്രം പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വിവാദം അനാവശ്യമാണെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,572 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതിയിലുള്ളതിനാലാണ് വേടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് കൊച്ചി കമ്മീഷണർ

2 hours ago

പറവൂരിലെ വീട്ടമ്മയുടെ ആത്മഹത്യ: ബിന്ദുവിനും പ്രദീപ് കുമാറിനുമെതിരെ കേസെടുക്കും

2 hours ago

കോഴിക്കോട് വിവാഹ വീട്ടിൽ മോഷണം; 10 പവൻ സ്വർണവും 6000 രൂപയും കവർന്നു

2 hours ago

പാലക്കാട് തൃത്താലയിൽ വധശ്രമക്കേസ് പ്രതിയെ വീടിന്റെ മച്ചിൽ നിന്നും പോലീസ് പിടികൂടി

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!