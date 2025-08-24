എഐ വികസനത്തിനും സുസ്ഥിരതയ്ക്കും; കാറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പുതിയ അണ്ടർവാട്ടർ ഡാറ്റാ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ച് ചൈന

World

ബെയ്ജിംഗ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) രംഗത്തെ വളർച്ചയും സുസ്ഥിര വികസനവും ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കടലിനടിയിലുള്ള ഡാറ്റാ സെന്റർ സ്ഥാപിച്ചു. ചൈനയിലെ ഹെനാൻ പ്രവിശ്യയിലെ ഒരു ദ്വീപിന് സമീപമാണ് ഈ പദ്ധതി. പരമ്പരാഗത ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ 90 ശതമാനവും കടലിന്റെ തണുപ്പും കാറ്റിന്റെ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ലാഭിക്കാൻ ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ സഹായിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പോലുള്ള ആഗോള ടെക് ഭീമന്മാർ മുമ്പ് സമാനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും, ഒരു വാണിജ്യ പദ്ധതിയായി ഇത് ആദ്യമായാണ് വികസിപ്പിക്കുന്നത്. കടലിനടിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് കാറ്റാടി യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും കാർബൺ ഉദ്‌വമനം ഗണ്യമായി ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും.

 

ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്കുള്ളിൽ ഉയർന്ന താപനില നിലനിർത്തേണ്ടത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. എന്നാൽ, കടലിനടിയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ പ്രകൃതിദത്തമായ തണുപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് സാധാരണ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഈ നൂതന പദ്ധതിയിലൂടെ, ചൈന ലോകത്തിന് ഒരു മാതൃകയാവുകയാണ്. എഐ പോലുള്ള ഉയർന്ന ഊർജ്ജം ആവശ്യമുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യകളെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമായ രീതിയിൽ വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഡാറ്റാ സെന്റർ തെളിയിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ സമാനമായ പദ്ധതികൾ ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും നടപ്പാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു

