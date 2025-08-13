World

യുദ്ധാനന്തര ഗാസയിൽ ഒരു വർഷം വരെ നീളുന്ന സിവിലിയൻ ഭരണം വന്നേക്കാം: താൽക്കാലിക ഗവർണറായി പരിഗണിക്കുന്ന പലസ്തീൻ വ്യവസായി

ഗാസയിലെ യുദ്ധാനന്തര ഭരണം സംബന്ധിച്ച് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ നിർണ്ണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി താൽക്കാലിക ഗവർണർ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന പലസ്തീൻ വ്യവസായി സമീർ ഹുലൈല. ഗാസയിലെ സിവിലിയൻ ഭരണം ആറുമാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ നീണ്ടുനിന്നേക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ നീണ്ട കാലയളവ് ഗാസയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അനിവാര്യമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്.

യുദ്ധം അവസാനിച്ചാൽ, ആദ്യത്തെ ആറ് മാസത്തേക്ക് ഗാസയിലെ 2.2 ദശലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം, വെള്ളം, പാർപ്പിടം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഗാസയുടെ 80 ശതമാനത്തിലധികവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അറബ് ലീഗ് മാർച്ചിൽ കെയ്‌റോയിൽ നടത്തിയ ഉച്ചകോടിയിൽ, ഹമാസിനെ ഒഴിവാക്കി, സ്വതന്ത്രരായ സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരുടെ ഒരു സമിതി ആറുമാസത്തേക്ക് ഭരണം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ഒരു പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് സമാനമായ ഒരു ഭരണസംവിധാനത്തിനാണ് നിലവിൽ സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഗാസയുടെ യുദ്ധാനന്തര ഭരണം സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്കയുമായും മറ്റ് അറബ് രാജ്യങ്ങളുമായും താൻ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും ഹുലൈല വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി ചില നിബന്ധനകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒരു സ്ഥിരമായ വെടിനിർത്തലാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ, ഈ നീക്കത്തെ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റി ഔദ്യോഗികമായി നിഷേധിക്കുമ്പോൾ, ഗാസയിൽ പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇസ്രായേൽ. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗാസയുടെ ഭാവി ഇപ്പോഴും അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്.

 

