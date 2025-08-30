National

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ റംബാനിൽ മേഘവിസ്‌ഫോടനം; മൂന്ന് മരണം, രണ്ട് പേരെ കാണാതായി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,613 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ റംബാനിൽ മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിച്ചു. രണ്ട് പേരെ കാണാതായി. ഗംഗാനദി അപകടനിലക്ക് മുകളിലൊഴുകുകയാണ്. ഋഷികേശിലെയും ഹരിദ്വാറിലെയും ഗംഗാതീരത്ത് താമസിക്കുന്നവരെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

റംബാൻ ജില്ലയിലെ ഗുൾ സബ് ഡിവിഷനിലെ രാജ്ഗഡ് മേഖലയിലാണ് മേഘവിസ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്. വീടുകൾക്കും കെട്ടിടങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. നിരവധി റോഡുകൾ തകർന്നു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുകയാണ്

കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ശ്രീനഗർ-ജമ്മു ദേശീയപാതയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. മേഖലയിലെ നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ഉയർന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,613 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

റോഡപകടങ്ങൾ 4.2% വർദ്ധിച്ചു; സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കിടയിലും 2023-ൽ പൊലിഞ്ഞത് 1.72 ലക്ഷം ജീവനുകൾ

48 minutes ago

ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ; ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അപൂർവ്വ ധാതുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാൻ നീക്കം

60 minutes ago

പ്രസാദത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം; ഡൽഹിയിൽ ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരനെ മൂന്നംഗ സംഘം തല്ലിക്കൊന്നു

1 hour ago

ചെന്നൈയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കാർഡിയാക് സർജൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!