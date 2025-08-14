National

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാറിൽ മേഘവിസ്‌ഫോടനം; പത്ത് പേർ മരിച്ചു, കനത്ത നാശനഷ്ടം

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 day ago
10,867 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കിഷ്ത്വാർ ജില്ലയിൽ മേഘവിസ്‌ഫോടനം. പാഡർ മേഖലയിലെ ചോസിതി ഗ്രാമത്തിലാണ് കനത്ത നാശനഷ്ടമുണ്ടായത്. പത്ത് പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

കിഷ്ത്വാർ കലക്ടറുമായി സംസാരിച്ചതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു. ചോസിതി മേഖലയിൽ കാര്യമായ ആൾനാശത്തിന് കാരണമായേക്കാവുന്ന മേഘവിസ്‌ഫോടനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഭരണകൂടം രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പ്രദേശത്തേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് പറഞ്ഞു

അപകടത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞയുടൻ സിവിൽ, പോലീസ്, സൈന്യം, ദുരന്തനിവാരണ സേനകൾക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതായി ജമ്മു കാശ്മീർ ലഫ്. ഗവർണർ മനോജ് സിൻഹ പറഞ്ഞു. മചൈൽ മാത തീർഥാടന കേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള പാത തുടങ്ങുന്നിടത്താണ് മേഘവിസ്‌ഫോടനമുണ്ടായത്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 1 day ago
10,867 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കിഷ്ത്വാറിലെ മിന്നൽ പ്രളയം; മരണസംഖ്യ 60 ആയി ഉയർന്നു

1 hour ago

ചെങ്കോട്ടയിൽ എത്താതെ രാഹുലും ഖാർഗെയും; പാക്കിസ്ഥാൻ സ്‌നേഹമെന്ന് ബിജെപി

2 hours ago

ധർമസ്ഥലയിൽ മലയാളി യുവതിയുടെ മൃതദേഹവും കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തൽ

3 hours ago

ഗാന്ധിജിക്കും മുകളിൽ സവർക്കർ; പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ

6 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!