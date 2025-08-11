USAWorld

അമേരിക്കൻ ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ ചൈനീസ് ഗവേഷണ കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ചതായി തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

Photo of News Desk News Desk Send an email 18 seconds ago
10,569 Less than a minute
FacebookWhatsApp

വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ ചൈനീസ് ഗവേഷണ കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ പ്രവണത തുടരുന്നതായി സേന അറിയിച്ചു. അഞ്ച് ചൈനീസ് കപ്പലുകളാണ് നിലവിൽ യുഎസ് ആർട്ടിക് മേഖലയിലോ അതിനടുത്തോ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

അടുത്തിടെ രണ്ട് ചൈനീസ് ഗവേഷണ കപ്പലുകൾ ബെറിംഗ് കടലിലൂടെ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് യുഎസ് തീരസംരക്ഷണ സേന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ, ചുക്കി കടലിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു കപ്പലിനെയും നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായുള്ള സമുദ്ര പെരുമാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും അമേരിക്കയുടെ പരമാധികാര താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തീരസംരക്ഷണ സേന പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

 

ആഗോളതാപനം മൂലം ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നത് പുതിയ കപ്പൽപാതകൾ തുറക്കാനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും സാധ്യതയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ മേഖലയിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ മത്സരത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ചൈനയുടെ ഈ നീക്കങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണ് അമേരിക്ക നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.

 

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 19 seconds ago
10,569 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

നിയമങ്ങൾ ദുർബലം; അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്ന യുവ കുറ്റവാളികളെ വെറുതെ വിടുന്ന ഡിസിയിലെ നിയമങ്ങളെ വിമർശിച്ച് യുഎസ് അറ്റോർണി ജീനിൻ പിറോ

28 minutes ago

പെൻസിൽവേനിയയിലെ യുഎസ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ സ്ഫോടനം; ഒരാൾ മരിച്ചു: നിരവധി പേർ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

37 minutes ago

അൽ ജസീറ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ സംസ്കാരം ഗാസയിൽ നടന്നു

3 hours ago

ബേസ്ബോൾ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് ടീം പിന്മാറി; ജപ്പാനിൽ റാഗിംഗ് വിവാദം

10 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!