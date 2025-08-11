അമേരിക്കൻ ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ ചൈനീസ് ഗവേഷണ കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിച്ചതായി തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്

വാഷിംഗ്ടൺ: യുഎസ് ആർട്ടിക് മേഖലയിൽ ചൈനീസ് ഗവേഷണ കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യം വർധിക്കുന്നതായി അമേരിക്കൻ തീരസംരക്ഷണ സേനയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായി ഈ പ്രവണത തുടരുന്നതായി സേന അറിയിച്ചു. അഞ്ച് ചൈനീസ് കപ്പലുകളാണ് നിലവിൽ യുഎസ് ആർട്ടിക് മേഖലയിലോ അതിനടുത്തോ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത്.
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
അടുത്തിടെ രണ്ട് ചൈനീസ് ഗവേഷണ കപ്പലുകൾ ബെറിംഗ് കടലിലൂടെ വടക്കോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് യുഎസ് തീരസംരക്ഷണ സേന കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ, ചുക്കി കടലിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു കപ്പലിനെയും നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായുള്ള സമുദ്ര പെരുമാറ്റത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും അമേരിക്കയുടെ പരമാധികാര താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തീരസംരക്ഷണ സേന പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ആഗോളതാപനം മൂലം ആർട്ടിക് മേഖലയിലെ മഞ്ഞുരുകുന്നത് പുതിയ കപ്പൽപാതകൾ തുറക്കാനും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും സാധ്യതയൊരുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഈ മേഖലയിൽ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപരമായ മത്സരത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ചൈനയുടെ ഈ നീക്കങ്ങൾ ആശങ്കയോടെയാണ് അമേരിക്ക നിരീക്ഷിക്കുന്നത്.