National

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചക വാതകത്തിന് വില കുറച്ചു; സിലിണ്ടറിന് 51.50 രൂപ കുറച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,722 Less than a minute
lpg
FacebookWhatsApp

വാണിജ്യാവശ്യത്തിനുള്ള പാചക വാതക സിലിണ്ടർ വില കുറച്ച് കമ്പനികൾ. 19 കിലോഗ്രാം വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകൾക്ക് 51.50 രൂപയാണ് കുറച്ചത്. പുതുക്കിയ വില ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ഇതോടെ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ വില 1580 രൂപായയി. 14.2 കിലോഗ്രാം ഗാർഹിക സിലിണ്ടറുകളുടെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ജൂലൈ ഒന്നും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും വാണിജ്യ സിലിണ്ടർ വില കുറച്ചിരുന്നു. ജൂലൈയിൽ 58.50 രൂപയും ഓഗസ്റ്റിൽ 33.50 രൂപയുമാണ് ഇന്ധന കമ്പനികൾ കുറച്ചത്. നേരത്തെ ജൂണിൽ 24 രൂപയും ഏപ്രിലിൽ 41 രൂപയും കുറച്ചിരുന്നു

ഫെബ്രുവരിയിൽ ഏഴ് രൂപയും വാണിജ്യ സിലിണ്ടറിന് കുറച്ചിരുന്നു. മാർച്ചിൽ സിലിണ്ടറിന്റെ വില ഏകദേശം ആറ് രൂപ വർധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,722 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മോദി

54 minutes ago

ചൈനയിൽ നരേന്ദ്രമോദി-പുടിൻ നിർണായക ചർച്ച ഇന്ന്; ട്രംപിന്റെ പിഴ തീരുവയും ചർച്ചയാകും

4 hours ago

ഇന്ത്യ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്-യൂറോപ്പ് സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി: ലോക വ്യാപാരത്തിന്റെ ഭാവി മാറ്റിമറിക്കാൻ ദില്ലി-ദുബായ് ഇടനാഴി

15 hours ago

ഇന്ത്യൻ നാവികസേനക്ക് വൻകുതിപ്പ്: ദീർഘകാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ രണ്ട് മെഗാ അന്തർവാഹിനി കരാറുകൾ ഒപ്പിടാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യ

16 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!