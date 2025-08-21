Kerala
ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പോലീസിലും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലും പരാതി
രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎക്കെതിരെ പോലീസിലും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലും പരാതി. ഒരു യുവതിയെ നിർബന്ധിച്ച് ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താൻ സമ്മർദം ചെലുത്തിയെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ശബ്ദസന്ദേശം പുറത്തുവന്നതിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് പരാതി. ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താൻ നിർബന്ധിച്ച സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു
അഭിഭാഷകനായ ഷിന്റോ സെബാസ്റ്റിയനാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. എറണാകുളം സെൻട്രൽ പോലീസിനാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നതിന് പിന്നാലെ നേരത്തെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരുന്നു
അതേസമയം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ പതിവ് പോലെ നിഷേധിക്കുന്ന നിലപാടാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഗതികെട്ടാണ് രാഹുലിന്റെ രാജിയെന്ന് അറിയുന്നു. നേതാക്കളടക്കം കൈവിട്ടതോടെയാണ് രാജിയിലേക്ക് എത്തിയത്.