Kerala

കണ്ണൂരിൽ ദമ്പതികൾ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം; മരിച്ചത് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രന്റെ സഹോദരി പുത്രിയും ഭർത്താവും

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,904 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കണ്ണൂരിൽ ദമ്പതികളെ പൊള്ളലേറ്റ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. അലവിൽ സ്വദേശികളായ പ്രേമരാജൻ, ഭാര്യ എകെ ശ്രീലേഖ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ശ്രീലേഖയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം പ്രേമരാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തുവെന്നാണ് നിഗമനം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരമാണ് സംഭവം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

മന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ സഹോദരി പുത്രിയാണ് ശ്രീലേഖ. ഇതിനാൽ തന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടെയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി ഇവരുടെ മകൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുമെന്ന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്

ഡ്രൈവർ എത്തി വിളിച്ചിട്ടും വാതിൽ തുറക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് വീടിനുള്ളിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹങ്ങൾക്ക് സമീപം ചുറ്റികയും കണ്ടെത്തി. പരിശോധനയിൽ ശ്രീലേഖയുടെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പൊട്ടലേറ്റതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,904 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

വീണ്ടും സർവകാല റെക്കോർഡിലെത്തി സ്വർണവില; പവന് ഇന്ന് ഉയർന്നത് 520 രൂപ

7 minutes ago
shafi-parambil

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാലക്കാട് എത്തിക്കാൻ നീക്കവുമായി ഷാഫി; ക്ലബുകളുടെയും സംഘടനകളുടെയും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കും

15 minutes ago

എല്ലാ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലും വികസന സദസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ; സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം സെപ്റ്റംബർ 20ന്

24 minutes ago

പോളണ്ടിൽ എയർ ഷോ റിഹേഴ്‌സലിനിടെ എഫ് 16 യുദ്ധവിമാനം തകർന്നുവീണു; പൈലറ്റ് മരിച്ചു

1 hour ago
Back to top button
error: Content is protected !!