പ്രതിസന്ധികൾ വർധിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എല്ലാം സഹിക്കും: യുഎസ് താരിഫ് സമയപരിധിക്ക് മുന്നോടിയായി പ്രധാനമന്ത്രി മോദി
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് യുഎസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ 50% താരിഫ് സമയപരിധിക്ക് മുന്നോടിയായി, സമ്മർദ്ദം വർധിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും സഹിക്കാൻ ഇന്ത്യ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ സ്വന്തം സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് മുൻഗണന നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന.
ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിപണിയെയും സാമ്പത്തിക വളർച്ചയെയും യുഎസിന്റെ ഈ നീക്കം ബാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കകൾക്കിടയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഈ പ്രസ്താവന. യുഎസ് വ്യാപാര പങ്കാളിയായ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച്, ഉയർന്ന താരിഫ് തീർച്ചയായും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിൽ ഈ പ്രശ്നം കടുത്ത പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്ദ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക പരമാധികാരം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും, ഏതൊരു വെല്ലുവിളിയെയും നേരിടാൻ രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നയതന്ത്രപരവും സാമ്പത്തികപരവുമായ ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.