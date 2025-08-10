National

ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിൻ്റെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യ; കർണാടകയിലെ യുവാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,573 1 minute read
FacebookWhatsApp

ബംഗളൂരു: ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിന്റെ വിജയത്തിന് കാരണം രാജ്യത്തിന്റെ തദ്ദേശീയ പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. ബംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ ചരിത്രപരമായ വിജയത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിച്ച കർണാടകയിലെയും ബംഗളൂരുവിലെയും യുവ എൻജിനീയർമാരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

“ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂർ ഒരു പുതിയ ഇന്ത്യയുടെ ധീരമായ പ്രതികരണമാണ്. നമ്മുടെ സായുധ സേന അതിർത്തികൾ കടന്ന് നടത്തിയ ആഴത്തിലുള്ള ആക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ കീഴടങ്ങി. ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ‘മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ’ സംരംഭത്തിലൂടെ നാം നേടിയെടുത്ത പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കരുത്താണുള്ളത്. അതിൽ ബംഗളൂരുവിലെയും കർണാടകയിലെയും യുവാക്കൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്,” പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ബംഗളൂരുവിന്റെ വികസനത്തെയും ഇന്ത്യയുടെ മുന്നേറ്റത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി താരതമ്യം ചെയ്തു. നഗരം രാജ്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ പ്രതീകമായി മാറിയെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഐടി രംഗത്ത് ബംഗളൂരു ലോക ഭൂപടത്തിൽ ഇന്ത്യയെ അടയാളപ്പെടുത്തി. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധ മേഖലയിലെ സ്വയംപര്യാപ്തതയ്ക്ക് പിന്നിലും ഈ നഗരത്തിലെ യുവാക്കളുടെ പ്രതിഭയും കഴിവും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് നഗരത്തിൽ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് ബംഗളൂരു മെട്രോയുടെ യെല്ലോ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും, വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകൾ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,573 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

യെല്ലോ ലൈൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം മെട്രോ യാത്ര ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയും സിദ്ധരാമയ്യയും

11 minutes ago

വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേട്; അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് കർണാടക സർക്കാർ

2 hours ago

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബംഗളൂരു സന്ദർശനം: കനത്ത സുരക്ഷയിൽ തടിച്ചുകൂടി ബി.ജെ.പി. പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും

5 hours ago

ബംഗളൂരുവിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം: ഇലക്ട്രോണിക് സിറ്റിയിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

8 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!