വെനിസ്വേലൻ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ നാടുകടത്തൽ: ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായി ഫെഡറൽ ജഡ്ജിമാർ

വെനിസ്വേലൻ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ നാടുകടത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന് അനുകൂലമായി ഫെഡറൽ കോടതികൾ വിധിച്ചു. നാടുകടത്തൽ തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കീഴ്ക്കോടതികളുടെ ഉത്തരവുകൾ റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ തീരുമാനം. ഇത് വെനിസ്വേലൻ കുടിയേറ്റക്കാരെ നാടുകടത്താനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകി.
കുടിയേറ്റക്കാരെ നാടുകടത്താൻ 1798-ലെ ‘ഏലിയൻ എനിമിസ് ആക്ട്’ (Alien Enemies Act) ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ട്രംപിന്റെ അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിവിധ കോടതികളിൽ കേസുകൾ നടന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ചില ഫെഡറൽ ജഡ്ജിമാർ ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഈ നിലപാടിന് പിന്തുണ നൽകി. രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി താമസിക്കുന്നവരെ നാടുകടത്താനുള്ള പ്രസിഡന്റിന്റെ അധികാരം ചോദ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഈ വിധി ആയിരക്കണക്കിന് വെനിസ്വേലൻ കുടിയേറ്റക്കാർക്ക് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാടുകടത്തലിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് കുടിയേറ്റ അവകാശ സംഘടനകൾ അറിയിച്ചു.