National

യുപിയിലെ സ്ത്രീധന കൊലപാതകം: രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിയെ വെടിവെച്ച് കീഴ്‌പ്പെടുത്തി പോലീസ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,753 Less than a minute
FacebookWhatsApp

യുപിയിൽ സ്ത്രീധനത്തെ ചൊല്ലി ഭാര്യയെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി വിപിൻ ഭാട്യയെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസ് വെടിവെച്ച് കീഴ്‌പ്പെടുത്തി. ഡൽഹി സഫ്ദർജംഗ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് ഇയാളുടെ ഭാര്യ നിക്കി മരിച്ചത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

സ്ത്രീധനത്തിന്റെ പേരിൽ നിക്കിയെ തീ കൊളുത്തി കൊല്ലുകയായിരുന്നു എന്നാണ് കേസ്. പ്രതിയെ തെളിവെടുപ്പിനായി വീട്ടിലെത്തിച്ച സമയത്താണ് പോലീസിന്റെ തോക്ക് തട്ടിയെടുത്ത് ഇയാൾ വെടിയുതിർത്ത് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചത്. പിന്തുടർന്ന പോലീസ് പ്രതിയെ കാലിൽ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു.

വിപിന്റെ സഹോദരഭാര്യയായ കഞ്ചൻ ആണ് നിക്കിയുടെ കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്. വിപിനും അയാളുടെ അമ്മയും ചേർന്നാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്ന് കഞ്ചൻ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ വിപിന്റെ അമ്മ ദയയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഇയാളുടെ സഹോദരൻ രോഹിതും പിതാവ് സത്യവീറും ഒളിവിലാണ്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,753 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

രാജസ്ഥാനിൽ കനത്ത മഴ: സുർവാൾ ഡാം കവിഞ്ഞൊഴുകി, നിരവധി ഗ്രാമങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം

12 minutes ago

യുപിയിൽ കണ്ടെയ്‌നർ ട്രക്കും ട്രാക്ടറും കൂട്ടിയിടിച്ചു; എട്ട് പേർ മരിച്ചു, 43 പേർക്ക് പരുക്ക്

4 hours ago

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയുടെ ഇസഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ കേന്ദ്രം പിൻവലിച്ചു

4 hours ago
ബിജെപി 1200

വിഠൽഭായ് പട്ടേലിന്റെ നൂറാം വാർഷികം: നിയമനിർമ്മാണ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അടിത്തറ പാകിയത് അദ്ദേഹമെന്ന് അമിത് ഷാ

23 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!