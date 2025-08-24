National

ഡിആർഡിഒ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച എയർ ഡിഫൻസ് ആയുധ സംവിധാനം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

ഒഡീഷ: പ്രതിരോധ ഗവേഷണ വികസന സംഘടന (ഡിആർഡിഒ) തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സംയോജിത വ്യോമ പ്രതിരോധ ആയുധ സംവിധാനം (Integrated Air Defence Weapon System – IADWS) വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു. 2025 ഓഗസ്റ്റ് 23-ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30-നാണ് പരീക്ഷണം നടന്നത്. പൂർണ്ണമായും തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഈ മൾട്ടി-ലേയേഡ് എയർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനം വ്യോമ ഭീഷണികളെ ചെറുക്കാനുള്ള അതിന്റെ കഴിവ് തെളിയിച്ചു. ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്.

മൂന്ന് അത്യാധുനിക ഘടകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് IADWS രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്:

 

* ക്വിക്ക് റിയാക്ഷൻ സർഫസ്-ടു-എയർ മിസൈലുകൾ (QRSAM)

* അഡ്വാൻസ്ഡ് വെരി ഷോർട്ട് റേഞ്ച് എയർ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റം (VSHORADS) മിസൈലുകൾ

* ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ലേസർ അധിഷ്ഠിത ഡയറക്ടഡ് എനർജി വെപ്പൺ (DEW)

ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്രീകൃത കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഡിഫൻസ് റിസർച്ച് & ഡെവലപ്‌മെന്റ് ലബോറട്ടറിയാണ് ഈ സെന്റർ വികസിപ്പിച്ചത്. വിഎസ്‌എച്ച്ഒആർഎഡിഎസ് (VSHORADS) റിസർച്ച് സെന്റർ ഇമാറത്തും, ഡിഇഡബ്ല്യു (DEW) സെന്റർ ഫോർ ഹൈ എനർജി സിസ്റ്റംസ് ആൻഡ് സയൻസസും വികസിപ്പിച്ചതാണ്.

പരീക്ഷണ വേളയിൽ, രണ്ട് ഹൈ-സ്പീഡ് ഫിക്സഡ്-വിംഗ് അൺമാൻഡ് ഏരിയൽ വെഹിക്കിളുകളും (UAV) ഒരു മൾട്ടി-കോപ്റ്റർ ഡ്രോണും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളെ ഒരേസമയം, വിവിധ റേഞ്ചുകളിലും ഉയരങ്ങളിലും IADWS വിജയകരമായി തകർത്തു. ക്യുആർഎസ്എഎം, വിഎസ്‌എച്ച്ഒആർഎഡിഎസ്, ലേസർ വെപ്പൺ സംവിധാനം എന്നിവ കൃത്യതയോടെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കി. നൂതന റഡാറുകൾ, ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ, ഡ്രോൺ കണ്ടെത്താനും നശിപ്പിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം എന്നിവയും ഈ പ്രവർത്തനത്തെ പിന്തുണച്ചു.

പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിംഗ് ഡിആർഡിഒയെയും സായുധ സേനയെയും വ്യവസായ പങ്കാളികളെയും അഭിനന്ദിച്ചു. ഈ വിജയം ശത്രുക്കളുടെ വ്യോമ ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് നിർണ്ണായകമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇത് പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സ്വാശ്രയത്വത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഡിആർഡിഒ ചെയർമാനും പ്രതിരോധ ഗവേഷണ-വികസന വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുമായ ഡോ. സമീർ വി. കാമത്ത്, ഈ അത്യാധുനിക സംവിധാനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയ ടീമുകളെ അഭിനന്ദിച്ചു.

 

