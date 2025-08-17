DubaiGulf

ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ എ ഐ-പവർഡ് പാസഞ്ചർ കോറിഡോറുമായി ദുബായ് വിമാനത്താവളം

Photo of News Desk News Desk Send an email 29 minutes ago
10,575 1 minute read
FacebookWhatsApp

ദുബായ്: യാത്രക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വിമാനത്താവളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന, ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) പവർഡ് പാസഞ്ചർ ഇടനാഴിക്ക് ദുബായ് വിമാനത്താവളത്തിൽ തുടക്കമായി. യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രാ രേഖകളൊന്നും സമർപ്പിക്കാതെ പാസ്‌പോർട്ട് നിയന്ത്രണ പോയിന്റുകൾ കടന്നുപോകാൻ ഈ നൂതന സംവിധാനം സഹായിക്കും.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് അഫയേഴ്‌സ് ഇൻ ദുബായ് (ജിഡിആർഎഫ്എ) ഡയറക്ടർ ജനറൽ ലെഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് അൽ മർറിയാണ് പുതിയ AI കോറിഡോർ സേവനം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇത് സ്മാർട്ട് യാത്രയിലെ ഒരു വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.

 

പ്രവർത്തന രീതി:

ഈ സംവിധാനം വഴി, യാത്രക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക പാതയിലൂടെ നടന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ മുഖവും യാത്രാ രേഖകളും AI സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയുകയും പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു സമയം പത്ത് പേർക്ക് വരെ ഒരുമിച്ച് കടന്നുപോകാൻ സാധിക്കും. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന സ്ഥലത്ത് പത്ത് പേരെ വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. യാത്രക്കാർക്ക് പാസ്‌പോർട്ടോ മറ്റ് യാത്രാ രേഖകളോ കൈയിൽ പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

“റെഡ് കാർപ്പറ്റ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഈ ഇടനാഴിയിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതോടെ യാത്രക്കാർക്ക് സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ അവരുടെ യാത്രാ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. അതിവേഗത്തിൽ യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെ വിമാനത്താവളത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കും.

ഭാവിയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് പരമ്പരാഗത രേഖകളുടെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ദുബായുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമായ ദുബായിക്ക്, ഈ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ യാത്രാനുഭവത്തെ കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 29 minutes ago
10,575 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

യു.എ.ഇയും സാംസങ്ങും ചേർന്ന് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എ.ഐ. പരിശീലന പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടു

19 minutes ago

പുതിയ ഭൂനികുതി നിയമം: സൗദി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങുന്നു

9 hours ago
ദുബായ് 1200

പാകിസ്താനിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് നേരെ നടന്ന ഭീകരാക്രമണത്തെ യുഎഇ അപലപിച്ചു

1 day ago

“ഒരു ഉറ്റ സുഹൃത്തിന് നൽകുന്ന സമ്മാനം പോലെ”: യുഎഇയിലെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകർ കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി 10,000 സ്കൂൾ കിറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കി

2 days ago
Back to top button
error: Content is protected !!