ആഗോള നിക്ഷേപകരുടെ പറുദീസയായി ദുബായ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണി; ആകർഷകമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ?

uae dubai
ദുബായ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണി ഒരു ആഗോള നിക്ഷേപ ശക്തികേന്ദ്രമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആകർഷകമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷവുമാണ് വിദേശ നിക്ഷേപകരെ ദുബായിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. നികുതി രഹിത വരുമാനം, ഉയർന്ന വാടക വരുമാനം, സുതാര്യമായ നിയമങ്ങൾ, നൂതനമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ദുബായിയെ ലോകോത്തര നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നത്.

  • പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ:

* ഉയർന്ന വാടക വരുമാനം: ദുബായിലെ വാടക വരുമാനം മറ്റ് പല പ്രമുഖ നഗരങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് 7% മുതൽ 11% വരെ ഉയരാറുണ്ട്. ഇത് സ്ഥിരമായ വരുമാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്ഷേപകർക്ക് വലിയ നേട്ടമാണ്.

* നികുതി ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ദുബായിൽ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ്, മൂലധന ലാഭ നികുതി (Capital Gains Tax) എന്നിവയില്ല. നിക്ഷേപകർക്ക് അവരുടെ വരുമാനം പൂർണ്ണമായും നിലനിർത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

* സുവർണ്ണ വിസ (Golden Visa): റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നവർക്ക് ദീർഘകാല സുവർണ്ണ വിസ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരം ദുബായ് നൽകുന്നു. ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതത്വവും സ്ഥിരതയും നൽകുന്നു.

* നൂതന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ: ദുബായ് സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്ന ‘അർബൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ 2040’ പോലുള്ള പദ്ധതികൾ നഗരത്തെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നഗരങ്ങളിലൊന്നായി മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മെട്രോ വികസനം, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, സ്മാർട്ട് സിറ്റികൾ എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്.

* സുതാര്യമായ നിയമങ്ങൾ: ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി (RERA) പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നിക്ഷേപകരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നിയമപരമായ സുതാര്യതയും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.

ഇന്ത്യ, റഷ്യ, ചൈന തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപകർ ദുബായിൽ വലിയ തോതിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്ത് മുതൽമുടക്കുന്നുണ്ട്. ദൂരയാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷണലുകൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ദീർഘകാലം ദുബായിൽ താമസമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള ഡിമാൻഡും വിപണിയെ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു.

 

