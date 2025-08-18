DubaiGulf

ദുബായിലെ താമസക്കാർ ടോൾ ലാഭിക്കാൻ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നു: രണ്ടാം പാദത്തിൽ സൗജന്യ സാലിക് യാത്രകൾ 50% വർധിച്ചു

ദുബായ്: ടോൾ നിരക്കുകൾ ലാഭിക്കുന്നതിനായി ദുബായിലെ താമസക്കാർ പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതോടെ, രണ്ടാം പാദത്തിൽ സൗജന്യ സാലിക് യാത്രകളുടെ എണ്ണം 50% വർധിച്ചു. ഡൈനാമിക് ടോൾ പ്രൈസിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം, ആളുകൾ ടോൾ ഈടാക്കാത്ത സമയങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ വർധനവിന് കാരണം.

സാലിക്കിന്റെ വരുമാനം റെക്കോർഡ് നേട്ടത്തിൽ

സൗജന്യ യാത്രകൾ വർധിച്ചുവെങ്കിലും, സാലിക് അതിന്റെ വരുമാനത്തിൽ റെക്കോർഡ് വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. രണ്ടാം പാദത്തിൽ സാലിക്കിന്റെ ലാഭം 50% വർധിച്ചു. പുതിയ ടോൾ ഗേറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ചതും, സമയത്തിനനുസരിച്ച് ടോൾ നിരക്ക് മാറുന്ന പുതിയ നയം നടപ്പിലാക്കിയതുമാണ് ഈ വരുമാന വർധനവിന് പ്രധാന കാരണം.

* വരുമാന വർധന: 2025-ന്റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ സാലിക്കിന്റെ മൊത്തം വരുമാനം 39.5% വർധിച്ച് Dh1.53 ബില്യൺ ആയി.

* പിഴ വരുമാനം: പിഴയിനത്തിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം 15.7% വർധിച്ച് Dh134.3 മില്യൺ ആയി.

* യാത്രകളുടെ എണ്ണം: രണ്ടാം പാദത്തിൽ 160.4 ദശലക്ഷം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന യാത്രകളാണ് നടന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 1.6% വർധനവാണ് കാണിക്കുന്നത്.

പുതിയ തന്ത്രങ്ങൾ

പുതിയ ടോൾ നിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ യാത്രക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

* രാത്രി യാത്രകൾ: പുലർച്ചെ 1 നും രാവിലെ 6 നും ഇടയിൽ സാലിക് ഗേറ്റുകളിലൂടെയുള്ള യാത്ര സൗജന്യമാണ്. ആളുകൾ ഈ സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി യാത്ര ചെയ്യുന്നു.

* ഓഫ്-പീക്ക് സമയങ്ങളിലെ യാത്ര: തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന നിരക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ, യാത്രക്കാർ അവരുടെ യാത്രാ സമയം ക്രമീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

* ഇതര വഴികൾ: സാലിക് ഗേറ്റുകളില്ലാത്ത റോഡുകളായ അൽ ഖൈൽ റോഡ് (E44), ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡ് (E311) തുടങ്ങിയ ഇതര വഴികൾ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നു.

ഈ തന്ത്രങ്ങൾ ടോൾ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ടോൾ റോഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരാശരി 44% വരെ യാത്രാ സമയം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

