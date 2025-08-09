ദുബായിലെ വീട്ടുവാടകയിലും വസ്തുവിലയിലും കുറവ് വരുന്നു; താമസക്കാർക്ക് ആശ്വാസം

ദുബായ്: കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കുത്തനെ ഉയർന്നുനിന്ന ദുബായിലെ വീട്ടുവാടകയിലും വസ്തുവിലയിലും കുറവ് വരുന്നു. ഇത് താമസക്കാർക്കും പുതിയ നിക്ഷേപകർക്കും ഒരുപോലെ ആശ്വാസമാകും. പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ വർധനവും വിപണിയിൽ പുതിയ യൂണിറ്റുകൾ കൂടുതലായി ലഭ്യമായതുമാണ് ഈ വിലയിടിവിന് പ്രധാന കാരണം.
ഇന്റർനാഷണൽ സിറ്റി, ഡിസ്കവറി ഗാർഡൻസ് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസത്തിനിടെ വാടകയിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജൻ്റുമാർ പറയുന്നു. സ്റ്റുഡിയോ, ഒരു കിടപ്പുമുറി അപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണെങ്കിലും, വാടക നിരക്കുകൾ കുറഞ്ഞുവരുന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് ഗുണകരമാകും. പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വന്നതോടെ ഡെവലപ്പർമാർ ആകർഷകമായ ഓഫറുകളും എളുപ്പമുള്ള പേയ്മെൻ്റ് പ്ലാനുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇത് വാങ്ങുന്നവരെയും വാടകക്കാരെയും ആകർഷിക്കാൻ സഹായിക്കും.
അതേസമയം, ചില വിലയേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ വാടകയിൽ ഇപ്പോഴും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും, മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്ഥിരതയിലേക്ക് വിപണി എത്തുമെന്നാണ് വിദഗ്ദ്ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ദുബായിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയിൽ കൂടുതൽ യൂണിറ്റുകൾ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് വില വർധനയുടെ വേഗത കുറയ്ക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.