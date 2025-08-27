Kerala

വടകരയിൽ ഷാഫി പറമ്പിലിന്റെ വണ്ടി തടഞ്ഞ് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ; എംപിയും പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,774 Less than a minute
FacebookWhatsApp

വടകരയിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപിയുടെ കാർ തടഞ്ഞ് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകർ. വടകര ടൗൺ ഹാളിൽ നിന്നും പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവെയാണ് ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്നത്. തുടർന്ന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഷാഫി പറമ്പിലും ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പേടിച്ച് പോകാൻ വേറെ ആളെ നോക്കണമെന്നും അസഭ്യം പറഞ്ഞാൽ കേട്ടുനിൽക്കില്ലെന്നും എംപി പറഞ്ഞു. സമരം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തെ മാനിക്കുന്നു. നായ്, പട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചാൽ പേടിച്ച് പോകില്ല. പിണറായി വിജയനോട് ചോദിക്കാൻ ആർജവമുണ്ടോയെന്നൊക്കെ എംപിയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു

അര മണിക്കൂറോളം നേരം നടുറോഡിൽ എംപിയും ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റം തുടർന്നു. പ്രതിഷേധത്തിനെത്തിയ ഡിവൈഎഫ്‌ഐ പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഷാഫി പറമ്പിൽ യാത്ര തുടർന്നത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,774 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ശസ്ത്രക്രിയക്കിടെ നെഞ്ചിൽ ട്യൂബ് കുടുങ്ങി; ദുരിതത്തിലായി യുവതി, ഗുരുതര ചികിത്സാ പിഴവ്

16 minutes ago

താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ; ചുരം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം ഇനിയും വൈകും

27 minutes ago

സംസ്ഥാനത്ത് അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; നാല് ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്

33 minutes ago
high court

എഐ ക്യാമറ അഴിമതി ആരോപണം: പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പൊതുതാത്പര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!