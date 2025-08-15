Kerala

ഇന്ത്യ എന്ന വികാരത്തെ ഛിദ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒറ്റ മനസ്സായി നിന്ന് ചെറുക്കണം: മുഖ്യമന്ത്രി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,671 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടുകളിലെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ജനാധിപത്യം നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി അഭിവാദ്യം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

വിവേചനമില്ലാത്ത രാജ്യമെന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമായില്ല. മതാധിപത്യത്തിന് ചിലയിടങ്ങളിൽ ശ്രമം നടക്കുന്നു. ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാത്ത, ബാലവേല ഇല്ലാത്ത, തൊഴിലില്ലായ്മ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന സ്വപ്‌നം യാഥാർഥ്യമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു

വർഗീയതയുടെ ശക്തികൾ ജാതി പറഞ്ഞ് മതം പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ എന്ന വികാരത്തെ ഛിദ്രമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുകയാണ്. ഇതിനെ ഒറ്റ മനസ്സായി ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിശിഷ്ട സേവനത്തിനുള്ള പോലീസ് മെഡലുകൾ, ഫയർ സർവീസ് മെഡലുകൾ തുടങ്ങിയവ മുഖ്യമന്ത്രി വിതരണം ചെയ്തു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,671 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ചേർത്തലയിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിമരിച്ചു

20 minutes ago

അമ്മയെ ഇനി വനിതകൾ നയിക്കും; ശ്വേത മേനോൻ പ്രസിഡന്റ് കുക്കു പരമേശ്വരൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

33 minutes ago

മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം: 13 വർഷമായി കിടപ്പിലായിരുന്ന സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു

1 hour ago

തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തെളിഞ്ഞാൽ അഭിനയം എന്നെന്നേക്കുമായി നിർത്തുമെന്ന് ബാബുരാജ്

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!