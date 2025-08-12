Kerala

സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ കെഎസ്ആർടിസി ബസിടിച്ചു; വയോധിക മരിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 6 minutes ago
10,579 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ഭർത്താവിനൊപ്പം റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുന്നതിനിടെ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇടിച്ച് 62 കാരി മരിച്ചു. പേയാട് സ്വദേശി ഗീതയാണ് മരിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ വെച്ച് രാവിലെ 10.15ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഭർത്താവ് പ്രദീപിനൊപ്പം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ ബസിറങ്ങിയതായിരുന്നു ഗീത. അതേ ബസിന്റെ മുന്നിലൂടെ റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം

മുന്നോട്ടെടുത്ത ബസ് ഗീതയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു. ഉടൻ പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 6 minutes ago
10,579 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

പോലീസിന്റെ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പുഴയിൽ ചാടിയ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

28 minutes ago

സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും ഇടിവ്; പവന് ഇന്ന് 640 രൂപ കുറഞ്ഞു, 75,000ൽ താഴെയെത്തി

34 minutes ago
suresh-gopi

വ്യാജ വോട്ട് ആരോപണം: സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരായ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം

52 minutes ago

പാലക്കാട് യുവതിയെ വീട്ടുമുറ്റത്തെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!