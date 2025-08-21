Kerala

മലപ്പുറത്ത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വയോധികക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,639 Less than a minute
FacebookWhatsApp

മലപ്പുറത്ത് കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വയോധിക കൊല്ലപ്പെട്ടു. കിഴക്കെ ചാത്തല്ലൂരിൽ പട്ടീരി വീട്ടിൽ കല്യാണി അമ്മ (68) ആണ് മരിച്ചത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

വീടിന് അടുത്തെ ചോലയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ആക്രമണം. നാട്ടിലിറങ്ങിയ കാട്ടാനയെ വനം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആനയെ തുരത്തുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം

കല്യാണിയുടെ മുന്നിലെത്തിയ ആന തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട് ഇവരെ അടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. മൃതദേഹം മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,639 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ആർക്കെതിരെയാണ് പരാതി എന്നത് തുറന്നു പറയാൻ സ്ത്രീകൾ ആർജവം കാണിക്കണം; വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ

1 minute ago
shafi-parambil

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രാജി: മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ ഷാഫി പറമ്പിൽ, ബിഹാറിലേക്ക് പോയി

12 minutes ago

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പോലീസിലും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലും പരാതി

17 minutes ago
suicide

കണ്ണൂർ പ്രാപ്പൊയിലിൽ മധ്യവയസ്‌കനെ കിണറ്റിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

26 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!