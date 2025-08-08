യുഎഇയുടെ ഗതാഗത വിപ്ലവത്തിന് എമിറേറ്റ്സ് റെയിൽ; യാത്രാ സമയം പകുതിയായി കുറയും: യുഎഇയുടെ മുഖച്ഛായ മാറും

വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
യുഎഇയുടെ സുപ്രധാന ഗതാഗത പദ്ധതിയായ എമിറേറ്റ്സ് റെയിലിന്റെ (Etihad Rail) യാത്രാ സർവീസുകൾ അടുത്ത വർഷം (2026) ആരംഭിക്കുന്നതോടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഗതാഗത രംഗത്ത് വലിയൊരു വിപ്ലവത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങും. റോഡ് മാർഗം നിലവിൽ 90 മിനിറ്റിലധികം എടുക്കുന്ന ദുബായ്-അബുദാബി യാത്ര റെയിൽ വരുന്നതോടെ 30-57 മിനിറ്റായി കുറയും. ഇത് യാത്രാ സമയം പകുതിയായി കുറയ്ക്കുക മാത്രമല്ല, യുഎഇയുടെ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.
എമിറേറ്റ്സ് റെയിൽ ശൃംഖല യുഎഇയിലെ ഏഴ് എമിറേറ്റുകളിലായി 11 പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾ യാത്രക്കാർക്ക് സുഖപ്രദമായ യാത്രാനുഭവം നൽകും. 2030-ഓടെ പ്രതിവർഷം 36.5 ദശലക്ഷം യാത്രക്കാരെയാണ് ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
- എമിറേറ്റ്സ് റെയിൽ യുഎഇയിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ:
* യാത്രാ സമയം ലാഭിക്കാം: ദുബായ്, അബുദാബി, ഷാർജ, ഫുജൈറ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾക്കിടയിൽ യാത്രാ സമയം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്തേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാകും. ഇത് ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമായി സമയം ഉപയോഗിക്കാനും സഹായിക്കും.
* സാമ്പത്തിക വളർച്ച: റെയിൽവേ ശൃംഖല രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഉത്തേജനം ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ചരക്ക് ഗതാഗതം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിലൂടെ യുഎഇയുടെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് 2030-ഓടെ പ്രതിവർഷം 3.5 ബില്യൺ ദിർഹം വരെ സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയും.
* പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം: റോഡ് ഗതാഗതം കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കാർബൺ എമിഷൻ 80% വരെ കുറയ്ക്കാൻ റെയിൽവേയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇത് യുഎഇയുടെ 2050-ഓടെ നെറ്റ് സീറോ എമിഷൻ ലക്ഷ്യത്തിന് വലിയ സഹായമാകും.
* പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ: ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിർമ്മാണം, എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ 9,000-ത്തിലധികം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
നിലവിൽ ചരക്ക് ഗതാഗതത്തിനായി റെയിൽ ശൃംഖലയുടെ ആദ്യഘട്ടം പ്രവർത്തനസജ്ജമാണ്. ഇനി യാത്രാ ട്രെയിനുകൾ കൂടി ഓടിത്തുടങ്ങുന്നതോടെ യുഎഇ കൂടുതൽ ബന്ധിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ഒരു രാജ്യമായി മാറുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.