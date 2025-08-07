യുഎഇ പൗരന്മാർക്ക് വിദേശയാത്രകളിൽ സഹായം നൽകാൻ ‘എമിറാത്തി ട്രാവലർ സർവീസസ് കാർഡ്’ പുറത്തിറക്കി

വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
അബുദാബി: യുഎഇ പൗരന്മാർക്ക് വിദേശയാത്രകളിൽ കൂടുതൽ പിന്തുണയും സഹായവും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ‘എമിറാത്തി ട്രാവലർ സർവീസസ് കാർഡ്’ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച് യുഎഇ. യുഎഇ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് (MoFA) ഈ പദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. വിദേശത്ത് വെച്ച് അപ്രതീക്ഷിതമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ പ്രതിസന്ധികളോ നേരിടുന്ന പൗരന്മാർക്ക് അതിവേഗം സഹായം ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ഈ കാർഡിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യുഎഇ പൗരന്മാർക്കും ഈ കാർഡ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഇത് വഴി അവർക്ക് ലോകത്തെവിടെ നിന്നും നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങളുമായി എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കും. അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ സഹായം തേടുന്നതിനും, പാസ്പോർട്ട് നഷ്ടമായാൽ പുതിയത് ലഭിക്കുന്നതിനും, ആരോഗ്യപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതിനും ഈ കാർഡ് ഉപകരിക്കും.
വിദേശയാത്ര സുരക്ഷിതവും സുഗമവുമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ പദ്ധതി, ‘ട്വാജുദി’ (Twajudi) എന്ന നിലവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാത്രാ രജിസ്ട്രേഷൻ സേവനവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ കാർഡ് എമിറാത്തി പൗരന്മാരുടെ ആഗോള സഞ്ചാര അനുഭവങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും, രാജ്യത്തിന്റെ ആഗോള പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അധികൃതർ പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.