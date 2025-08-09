National

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,631 Less than a minute
kulgam encounter
FacebookWhatsApp

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ ഭീകരവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് വീരമൃത്യു. ഓപറേഷൻ അഖാലിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് രണ്ട് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചത്. ലാൻസ് നായിക് പ്രിഥിപാൽ സിംഗ്, ശിപായി ഹർമിന്ദർ സിംഗ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിൽ അഗാധമായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും അവരുടെ കുടുംബത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നും സൈന്യം എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ദിവസമായി ഓപറേഷൻ അഖാൽ തുടരുകയാണ്. പത്ത് സൈനികർക്ക് ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെ പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്

ഓപറേഷൻ അഖാലിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ മൂന്ന് പേർ പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തവരാണെന്നാണ് വിവരം. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനാണ് സുരക്ഷാ സേന ഭീകര വിരുദ്ധ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,631 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ഹട്ടി വംശത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു; ഒരു യുവതിയെ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്ത് സഹോദരൻമാർ

23 minutes ago

അതൊന്നും സത്യമല്ല; അമേരിക്കയുമായുള്ള പ്രതിരോധ ഇടപാടുകൾ നിർത്തിയെന്ന വാർത്ത തള്ളി കേന്ദ്രം

5 hours ago

ആദായ നികുതി ബിൽ ലോക്സഭ പിൻവലിച്ചു; പുതിയ ബിൽ ഓഗസ്റ്റ് 11-ന് അവതരിപ്പിക്കും

20 hours ago

എന്തുകൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ മാത്രം; സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

20 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!