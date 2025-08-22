AbudhabiGulf

അകലം കുറച്ച്, അടുത്ത വീടുകളാക്കി: യുഎഇയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയെ പുനർനിർമ്മിച്ച് എത്തിഹാദ് റെയിൽ

Photo of News Desk News Desk Send an email 3 hours ago
10,590 1 minute read
അബുദാബി: യു.എ.ഇയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിപണിയെ എത്തിഹാദ് റെയിൽ പദ്ധതി സമൂലമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പണ്ട് ‘വളരെ അകലെ’ എന്ന് കണക്കാക്കിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇനി പ്രധാന നഗരങ്ങളോട് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി മാറും. റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മൂല്യം 30% വരെ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

  • എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്?

* യാത്ര സമയം കുറയും: നിലവിൽ ഒന്നര മണിക്കൂറിനടുത്ത് യാത്രാസമയമെടുക്കുന്ന ദുബായിൽ നിന്ന് അബുദാബിയിലേക്കുള്ള യാത്ര എത്തിഹാദ് റെയിൽ വഴി വെറും 50 മിനിറ്റായി കുറയും. ഇത് ഫുജൈറ, ഷാർജ തുടങ്ങിയ എമിറേറ്റുകളിലേക്കുള്ള യാത്രയും എളുപ്പമാക്കും.

* അകലം ഇല്ലാതാക്കും: യാത്രാ സമയം കുറയുന്നതോടെ വിവിധ എമിറേറ്റുകളിലെ നഗരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറയും. ഇത് ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമീപ എമിറേറ്റുകളായ അബുദാബി, ഷാർജ, ഫുജൈറ എന്നിവിടങ്ങളിൽ താമസം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രചോദനമാകും.

* പുതിയ വിപണികൾ: ഇതുവരെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപകരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളായ ഫുജൈറയിലെ സകാംകം, ഷാർജയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിറ്റി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങൾ പുതിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഹബുകളായി മാറും.

* വില വർദ്ധനവ്: ദുബായ് മെട്രോ റെഡ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമീപമുള്ള വീടുകളുടെ വില വർധിച്ചതുപോലെ, എത്തിഹാദ് റെയിൽ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും വിലയും വാടകയും ഉയരുമെന്ന് വിദഗ്ധർ പ്രവചിക്കുന്നു.

* വാണിജ്യ സാധ്യതകൾ: യാത്രാ സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുന്നതോടെ വാണിജ്യ, വ്യാവസായിക മേഖലകളിലും വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകും. റെയിൽ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ പുതിയ ബിസിനസ്സ് ഹബുകൾ ഉയർന്നുവരും, ഇത് ഭൂമിയുടെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിന്റെയും മൂല്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

യുഎഇയുടെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്ന ഈ പദ്ധതി, ഗതാഗത മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിലും ജീവിതനിലവാരത്തിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

 

