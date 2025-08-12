World

യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ട്രംപിന്റെ ‘ഭൂമി കൈമാറ്റ’ നിർദ്ദേശം തള്ളി; യുക്രെയ്ൻ്റെ പരമാധികാരം മാനിക്കണമെന്ന് ആവശ്യം

യുക്രെയ്ൻ്റെ പരമാധികാരത്തെ മാനിക്കാതെ റഷ്യയുമായി ഒരു സമാധാന കരാർ സാധ്യമല്ലെന്ന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ (ഇയു) വ്യക്തമാക്കി. യുക്രെയ്ൻ്റെ ഭൂമി റഷ്യക്ക് കൈമാറിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമാധാന നിർദ്ദേശം അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രതികരണം.

യുക്രെയ്ൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അതിർത്തി മാറ്റുന്ന ഒരു നടപടിയും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഇയു നേതാക്കൾ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ നയതന്ത്ര ശ്രമങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ യുക്രെയ്‌നുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ സമാധാനത്തിന് സഹായകമാകില്ലെന്നും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോഡിമിർ സെലെൻസ്കിയും ട്രംപിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തള്ളിയിരുന്നു. റഷ്യൻ അധിനിവേശം നിയമപരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു നീക്കവും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ നിലപാടിനെ സെലെൻസ്കി സ്വാഗതം ചെയ്തു.

 

