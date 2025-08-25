Kerala

ഓരോരുത്തർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്രമുണ്ട്, പ്രസ്ഥാനം കൂടെ നിൽക്കും: സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ ഉമാ തോമസ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 16 minutes ago
10,576 Less than a minute
FacebookWhatsApp

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ അനുയായികളിൽ നിന്ന് നേരിടുന്ന സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ഉമ തോമസ് എംഎൽഎ. ജനാധിപത്യ നാട് അല്ലേ ഇത്. എന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഒപ്പം നിൽക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഓരോരുത്തർക്കും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഞാൻ കൈ കടത്തുന്നില്ല. രാഹുലിനെതിരെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ലെന്നും ഉമ തോമസ് പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ തോമസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഹുൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പാർട്ടിയിൽ തുടരാൻ യോഗ്യനല്ല. പുറത്താക്കാനുള്ള ആർജവം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കാണിക്കണം. രാഹുലിനെതിരെ പെൺകുട്ടികൾ പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ഉമ തോമസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്താണ് എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. ഒന്നിനു പുറകേ ഒന്നായി ആരോപണങ്ങൾ ഉയരുമ്പോൾ ധാർമികമായ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ രാജി വച്ച് മാറിനിൽക്കണം എന്നുതന്നെയാണ് അഭിപ്രായം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ, ഷാഫി പറമ്പിൽ അനുയായികൾ ഉമ തോമസിനെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം തുടങ്ങിയത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 16 minutes ago
10,576 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

muraleedharan

പാർട്ടി നടപടിയെടുത്തു, എംഎൽഎ സ്ഥാനത്ത് കടിച്ചുതൂങ്ങണോയെന്ന് രാഹുൽ തീരുമാനിക്കട്ടെ: കെ മുരളീധരൻ

59 seconds ago

ലണ്ടനിൽ ഇന്ത്യൻ റസ്‌റ്റോറന്റിന് തീയിട്ട സംഭവം; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

28 minutes ago
rahul mankoottathil

രാഹുൽ ഇനി സ്വതന്ത്ര എംഎൽഎ; സസ്‌പെൻഷൻ കാര്യം കോൺഗ്രസ് സ്പീക്കറെ അറിയിക്കും

36 minutes ago

ആലപ്പുഴ-ധൻബാദ് എക്‌സ്പ്രസിൽ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പുക ഉയർന്നു; തകരാർ ബ്രേക്കിന്റെ റബർ ബുഷിൽ

42 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!