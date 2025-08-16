‘അധികാരപരിധി ലംഘിക്കുന്നു’; സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ
ന്യൂഡൽഹി: ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അത് ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് എതിരെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുന്നതിലും മറ്റും കോടതി ഇടപെടുന്നത് അധികാര വിഭജനത്തെ തകർക്കുമെന്നും, ഇത് ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണഘടനയെ അസ്ഥിരമാക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിക്ക് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരാജയം, മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന് ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവകാശം നൽകുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.
ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായ അധികാര വിഭജനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അതിന്റേതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഈ നീക്കം രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയേക്കും.