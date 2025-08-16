National

‘അധികാരപരിധി ലംഘിക്കുന്നു’; സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ

Photo of News Desk News Desk Send an email 16 hours ago
11,499 Less than a minute
കോടതി 1200
കോടതി 1200
FacebookWhatsApp

ന്യൂഡൽഹി: ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത അധികാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കരുതെന്ന് സുപ്രീം കോടതിക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി കേന്ദ്ര സർക്കാർ. നിയമനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അധികാരം നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അത് ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന നടപടിയാണെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾക്ക് എതിരെയാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ പ്രതികരണം. നിയമങ്ങൾ പാസാക്കുന്നതിലും മറ്റും കോടതി ഇടപെടുന്നത് അധികാര വിഭജനത്തെ തകർക്കുമെന്നും, ഇത് ജനാധിപത്യപരമായ ഭരണഘടനയെ അസ്ഥിരമാക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിക്ക് നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരാജയം, മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിന് ഭരണഘടന നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത അധികാരം ഏറ്റെടുക്കാൻ അവകാശം നൽകുന്നില്ലെന്നും കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി.

ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായ അധികാര വിഭജനം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്നും, ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അതിന്റേതായ പരിമിതികൾ ഉണ്ടെന്നും സർക്കാർ പറഞ്ഞു. ഈ നീക്കം രാജ്യത്തെ പരമോന്നത നീതിപീഠവും കേന്ദ്ര സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമാക്കിയേക്കും.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 16 hours ago
11,499 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

വോട്ട് അധികാർ യാത്ര; മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സസാറാമിൽ എത്തി

39 minutes ago

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മിന്നൽ പ്രളയം: ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു, 300-ലധികം റോഡുകൾ അടച്ചു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

4 hours ago

ബിഹാറിൽ വോട്ട് കൊള്ളയ്‌ക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കാൻ ഇൻഡ്യാ സഖ്യം; രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ‘വോട്ട് അധികാർ യാത്ര’

4 hours ago

‘നെക്സ്റ്റ് ജെൻ ജിഎസ്ടി’ ഏകീകൃത നികുതി നിരക്കിലേക്കുള്ള വഴിതുറക്കും; ജിഎസ്ടിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്ന് സൂചന

17 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!