ലെബനനിൽ ആയുധപ്പുരയിൽ സ്ഫോടനം; ആറ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
തെക്കൻ ലെബനനിലെ സൈനിക ആയുധപ്പുരയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ആറ് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ടൈർ മേഖലയിലെ വാദി സിബ്കിൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് സംഭവം. തകർന്ന ആയുധപ്പുര പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്ന് ലെബനൻ സൈന്യം അറിയിച്ചു. സ്ഫോടനത്തിൽ മറ്റ് ചില സൈനികർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഒരു സൈനിക യൂണിറ്റ് ആയുധപ്പുരയുടെ ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സ്ഫോടനം നടന്നതെന്ന് സൈന്യം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
ഹിസ്ബുല്ലയുടെ സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലെബനൻ സൈന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. ഇസ്രായേലുമായി നവംബറിൽ നിലവിൽ വന്ന വെടിനിർത്തൽ കരാറിന്റെ ഭാഗമായി, യുഎൻ സമാധാന സേനയുടെ സഹായത്തോടെ തെക്കൻ ലെബനനിലെ ഹിസ്ബുല്ലയുടെ സൈനിക സംവിധാനങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ദൗത്യത്തിലാണ് ലെബനൻ സൈന്യം.
കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനികരുടെ വീരമൃത്യുവിൽ ലെബനൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാഫ് സലാം അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. “രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവൻ ബലി നൽകിയ ധീരരായ സൈനികരെ രാജ്യം ഓർക്കും” എന്ന് അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു. യുഎൻ ഫീൽഡ് മിഷൻ തലവൻ ഡിയോഡാറ്റോ അബഗ്നാരയും സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ സൈനികർക്ക് വേഗത്തിൽ സുഖം പ്രാപിക്കാൻ ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.