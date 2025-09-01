Kerala

ആയിഷ റഷയുടെ മരണത്തിൽ ആൺസുഹൃത്തിനെതിരെ കുടുംബം; യുവതി നാട്ടിലെത്തിയത് മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ്

കോഴിക്കോട് എരഞ്ഞിപ്പാലത്ത് ബിഫാം വിദ്യാർഥിനിയെ ആൺസുഹൃത്തിന്റെ വാടക വീട്ടിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആൺസുഹൃത്തിനെതിരെ ആരോപണവുമായി കുടുംബം. അത്തോളി തോരായി സ്വദേശിനി ആയിഷ റഷയാണ്(21) മരിച്ചത്. മംഗലാപുരത്ത് പഠിക്കുകയായിരുന്ന ആയിഷ മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പാണ് ബഷീറുദ്ദിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്

കോഴിക്കോട്ടെ ജിമ്മിൽ ട്രെയിനറാണ് ബഷീറുദ്ദീൻ. ഇയാൾ യുവതിയെ ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിരുന്നതായും മർദിച്ചതായും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. ആയിഷ നാട്ടിലെത്തിയെങ്കിലും അത്തോളിയിലെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ ബഷീറുദ്ദീനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്

ഇയാളെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ആയിഷയെ ബഷീറുദ്ദീൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. ആദ്യം ഭാര്യയെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് സുഹൃത്തെന്ന് തിരുത്തിപ്പറഞ്ഞു. ആശുപത്രി അധികൃതരാണ് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്.

