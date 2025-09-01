World

ഏഴ് വർഷത്തിനു ശേഷം ഫിഫ്ത് ഹാർമണി വീണ്ടും വേദിയിൽ, ആരാധകരെ ആവേശത്തിലാക്കി

ഡല്ലാസ്: സംഗീത ലോകം ആകാംഷയോടെ കാത്തിരുന്ന നിമിഷം യാഥാർത്ഥ്യമായി. ഏഴ് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം, അമേരിക്കൻ ഗേൾ ഗ്രൂപ്പായ ഫിഫ്ത് ഹാർമണി ജോനാസ് ബ്രദേഴ്‌സിൻ്റെ സംഗീത കച്ചേരിക്കിടെ വേദിയിൽ വീണ്ടും ഒന്നിച്ചു. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച്, നോർമാനി, ആലി ബ്രൂക്ക്, ദിനാഹ് ജെയിൻ, ലോറൻ ജൗറെഗ്വി എന്നിവർ വേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ആരാധകർ ആവേശഭരിതരായി.

“വർത്ത് ഇറ്റ്”, “വർക്ക് ഫ്രം ഹോം” തുടങ്ങിയ അവരുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം ആവേശത്തിൽ അലതല്ലി. ഗാനങ്ങൾക്കൊപ്പം അവർ പഴയത് പോലെ ചടുലമായ നൃത്തച്ചുവടുകൾ വെച്ച് ആരാധകരെ കയ്യിലെടുത്തു. മാത്രമല്ല, ഈ കൂടിച്ചേരലിനൊപ്പം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പുതിയ ലോഗോയും അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാധകർക്ക് ഇരട്ടി മധുരമായി.

കാമില കബെല്ലോയുടെ അഭാവം

ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 2016-ൽ പിരിഞ്ഞുപോയ കാമില കബെല്ലോ ഈ പരിപാടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സിഡ്‌നിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സോളോ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുകൊണ്ടാണ് കാമിലയ്ക്ക് ഈ കൂടിച്ചേരലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയത്. എങ്കിലും, ബാക്കിയുള്ള നാല് പേരും ചേർന്ന് ഈ നിമിഷം ആഘോഷമാക്കി.

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി

വേദിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫിഫ്ത് ഹാർമണിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ സൂചനകൾ നൽകിയിരുന്നു. “ഫിഫ്ത്ഹാർമണിഫോല്ലോസ്പ്രീ” എന്ന ഹാഷ്‌ടാഗ് പങ്കുവെച്ചും, ജെയിൻ “മുൻപോട്ടുള്ള സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച്” ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതും ആരാധകരിൽ ആകാംഷ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ “പുതിയ പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ” എന്നും നൽകിയിരുന്നു.

തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത കരിയറുകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും, ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അംഗങ്ങൾ നല്ല സൗഹൃദം തുടർന്നിരുന്നു. 2022-ൽ ഗ്രൂപ്പ് രൂപീകരിച്ച് പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയായതും അവർ ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിച്ചു.

2012-ൽ “ദി എക്സ്-ഫാക്ടർ യുഎസ്എ” എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെയാണ് ഫിഫ്ത് ഹാർമണി രൂപം കൊണ്ടത്. “റിഫ്ലക്ഷൻ” (2015), “7/27” (2016) എന്നീ ആൽബങ്ങളിലൂടെ അവർ വളരെ വേഗത്തിൽ പ്രശസ്തരായി. 2018-ൽ ഗ്രൂപ്പ് പിരിയുകയാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും, “ഡോണ്ട് സേ യു ലവ് മീ” എന്ന അവരുടെ അവസാന വീഡിയോ ഗാനത്തിൽ ഓരോ അംഗവും ഓരോ വാതിലിലൂടെ പുറത്തുപോകുന്ന രംഗം ഭാവിയിൽ ഒരു തിരിച്ചു വരവിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന സൂചന നൽകിയിരുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുകയാണ്.

