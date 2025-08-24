National

ഫീജി പ്രധാനമന്ത്രി സിറ്റിവേനി റബൂക്ക ഇന്ത്യയിലെത്തി; ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ

ന്യൂഡൽഹി: ഫീജി പ്രധാനമന്ത്രി സിറ്റിവേനി ലിഗമമഡ റബൂക്ക തന്റെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ആദ്യ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനത്തിനായി ഞായറാഴ്ച ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി.

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല വികസന സഹമന്ത്രി സുകാന്ത മജുംദാർ ഫീജി പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രി റബൂക്കയെ കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സുലുയെറ്റി റബൂക്ക, ആരോഗ്യ, മെഡിക്കൽ സർവീസസ് മന്ത്രി രതു അന്റോണിയോ ലാലബലവു, മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരും സംഘത്തിലുണ്ട്.

 

ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്‌സ്വാൾ എക്സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രി റബൂക്കയുടെ വരവ് അറിയിച്ചു. “ഫീജി പ്രധാനമന്ത്രി സിറ്റിവേനി റബൂക്കയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യ സന്ദർശനത്തിനായി ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വാഗതം. വിദ്യാഭ്യാസം, വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖല വികസന സഹമന്ത്രി ഡോ. സുകാന്ത മജുംദാർ അദ്ദേഹത്തെ വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു. ഈ സന്ദർശനം വിവിധ മേഖലകളിലെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കും,” ജയ്‌സ്വാൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ന്യൂഡൽഹി സന്ദർശനത്തിനിടെ ഫീജി പ്രധാനമന്ത്രി നാളെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ചർച്ച നടത്തും. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമുവിനെയും അദ്ദേഹം സന്ദർശിക്കും.

2025 ജൂലൈയിൽ ഫീജിയിലെ സുവയിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ-ഫീജി വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് കൂടിയാലോചനകളുടെ (FOC) ആറാം ഘട്ടത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ സന്ദർശനം. ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ശേഷി വികസനം, വ്യാപാരം, നിക്ഷേപം, കൃഷി, പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റങ്ങൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന മേഖലകളിലെ സഹകരണം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു സമഗ്ര വേദി ഈ കൂടിയാലോചനകൾ നൽകി.

എഫ്ഒസിയിൽ ഇന്ത്യൻ സംഘത്തെ നയിച്ചത് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സെക്രട്ടറി (സൗത്ത്) നീന മൽഹോത്രയും, ഫീജി പക്ഷത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തത് വിദേശകാര്യ സ്ഥിരം സെക്രട്ടറി റൈജെലി ടാഗയുമായിരുന്നു. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്താനും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിർത്താനും ഇരുപക്ഷവും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യ-ഫീജി പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാക്കാനും വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും ഉഭയകക്ഷി ബന്ധങ്ങളുടെ മുഴുവൻ വ്യാപ്തിയും അവലോകനം ചെയ്യാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും എഫ്ഒസി അവസരം നൽകിയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അടുത്ത ഘട്ടം വിദേശകാര്യ ഓഫീസ് കൂടിയാലോചനകൾ 2026-ൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ സൗകര്യപ്രദമായ സമയത്ത് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

