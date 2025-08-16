National

ബംഗളൂരുവിൽ ഫ്‌ളോർമാറ്റ് നിർമാണശാലയിൽ തീപിടിത്തം; ഒരു മരണം

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,630 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ബംഗളൂരുവിൽ ഫ്‌ളോർ മാറ്റ് നിർമാണശാലയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. നഗർത്താപേട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. മരിച്ചയാളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

പുലർച്ചെ 3.15ഓടെയാണ് ഫയർഫോഴ്‌സിന് തീപിടിത്തത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഫയർ ഫോഴ്‌സ് എത്തിയാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്

വെള്ളിയാഴ്ച ബംഗളൂരു വിൽസൻ ഗാർഡന് സമീപം ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും ഒമ്പത് പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,630 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

പട്‌നയിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിനുള്ളിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ മരിച്ച നിലയിൽ; കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം

3 hours ago

ബംഗളൂരു നഗരത്‌പേട്ടയിലെ തീപിടിത്തം; ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേരടക്കം അഞ്ച് മരണം

3 hours ago

മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മണ്ണിടിച്ചിൽ; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു, രണ്ട് പേർക്ക് പരുക്ക്

5 hours ago

ജാർഖണ്ഡ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി രാംദാസ് സോറൻ അന്തരിച്ചു

6 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!