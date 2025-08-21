Kerala

ആദ്യം വ്യാജനായിരുന്നു, ഇപ്പോ കോഴി ആയി; പരിഹാസവുമായി സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,752 Less than a minute
en-sureshbabu
FacebookWhatsApp

യുവ നേതാവിനെതിരായ ആരോപണത്തിൽ സിപിഎം അല്ല മറുപടി പറയേണ്ടതെന്ന് സിപിഎം പാലക്കാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എൻ സുരേഷ് ബാബു. യുവനേതാവ് സ്ഥിരം ആരോപണവിധേയനാണ്. നേതാവിനെതിരെ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും സുരേഷ് ബാബു പറഞ്ഞു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇയാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വന്നയുടനെ എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങളാണ് വന്നത്. വ്യാജൻ, ഞങ്ങളുണ്ടാക്കിയതാണോ വ്യാജൻ. ഇപ്പോൾ കോഴി എന്നായി അല്ലേ, എന്നാണ് ജനം വിളിക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. വ്യാജൻ, കോഴി എന്നൊക്കെ കേരളമാകെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് ആത്മാഭിമാനമുണ്ടെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കണം

സംഘടനാപരമായെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കേണ്ടേ. സിപിഎമ്മിന്റെയോ ഡിവൈഎഫ്‌ഐയുടെയോ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ ചർച്ച നടത്തുമല്ലോ എന്നും സുരേഷ് ബാബു ചോദിച്ചു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,752 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ആർക്കെതിരെയാണ് പരാതി എന്നത് തുറന്നു പറയാൻ സ്ത്രീകൾ ആർജവം കാണിക്കണം; വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ

4 minutes ago
shafi-parambil

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രാജി: മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ ഷാഫി പറമ്പിൽ, ബിഹാറിലേക്ക് പോയി

14 minutes ago

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പോലീസിലും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലും പരാതി

19 minutes ago
suicide

കണ്ണൂർ പ്രാപ്പൊയിലിൽ മധ്യവയസ്‌കനെ കിണറ്റിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

29 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!