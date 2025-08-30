National

ജമ്മു കാശ്മീർ റംബാനിലെ മിന്നൽപ്രളയം; മരണസംഖ്യ നാലായി, നാല് പേരെ കാണാതായി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 15 minutes ago
10,572 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ജമ്മു കാശ്മീരിലെ രാജ്ഗഡിൽ മേഘവിസ്ഫോടനത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ മിന്നൽപ്രളയത്തിൽ മരണസംഖ്യ നാലായി. നാല് പേരെ കാണാതാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുത്തിയൊലിച്ചെത്തിയ വെള്ളത്തിൽ വീടുകൾ ഒഴുകിപ്പോയി. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. ചിലത് പൂർണമായും ഒലിച്ചുപോയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രാജ്ഗഡിലെ റംബാനിലാണ് മിന്നൽപ്രളയമുണ്ടായത്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. ശ്രീനഗറിൽ നിന്ന് 136 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് മിന്നൽപ്രളയമുണ്ടായത്. കാശ്മീരിൽ ഒരാഴ്ചയായി കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ്.

ഇന്നലെ റിയാസി ജില്ലയിൽ പുലർച്ചെയുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ വീട് തകർന്ന് ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഏഴ് പേർ മരിച്ചിരുന്നു. അഞ്ച് കുട്ടികളടക്കമാണ് ഏഴ് പേർ മരിച്ചത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 15 minutes ago
10,572 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

റോഡപകടങ്ങൾ 4.2% വർദ്ധിച്ചു; സുരക്ഷാ നടപടികൾക്കിടയിലും 2023-ൽ പൊലിഞ്ഞത് 1.72 ലക്ഷം ജീവനുകൾ

5 hours ago

ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ഇന്ത്യ; ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ അപൂർവ്വ ധാതുക്കളുടെ ഉത്പാദനത്തിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത നേടാൻ നീക്കം

5 hours ago

പ്രസാദത്തെ ചൊല്ലി തർക്കം; ഡൽഹിയിൽ ക്ഷേത്രം ജീവനക്കാരനെ മൂന്നംഗ സംഘം തല്ലിക്കൊന്നു

5 hours ago

ചെന്നൈയിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടെ കാർഡിയാക് സർജൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!