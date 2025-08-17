National

ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ മിന്നൽ പ്രളയം: ഗതാഗതം സ്തംഭിച്ചു, 300-ലധികം റോഡുകൾ അടച്ചു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു

ഷിംല: ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ഉണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടം. ഷിംല, കുളു, മാണ്ഡി, ലാഹൗൾ-സ്പിതി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തിയത്. നിരവധി പാലങ്ങൾ ഒലിച്ചുപോവുകയും ദേശീയപാതകൾ ഉൾപ്പെടെ 300-ലധികം റോഡുകൾ തകരുകയും ചെയ്തതോടെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു.

  • പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

* മേഘവിസ്ഫോടനം: കുളു ജില്ലയിൽ ഉണ്ടായ രണ്ട് മേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളാണ് മിന്നൽ പ്രളയത്തിന് പ്രധാന കാരണം. നദികളിലെ ജലനിരപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഉയരുകയും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്തു.

* ഗതാഗത സ്തംഭനം: സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന റോഡുകളായ ഷിംല-ലാഹൗൾ, സ്പിതി-ധരാലി ഹൈവേകളിലെ ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചു. പലയിടങ്ങളിലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉരുൾപൊട്ടലുകളും രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്.

* രക്ഷാപ്രവർത്തനം: സൈന്യത്തിന്റെയും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമായി നടക്കുന്നു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളുകളെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണ്.

* മുന്നറിയിപ്പ്: അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ, അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത യാത്രകൾ ഒഴിവാക്കാനും സുരക്ഷാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാനും ഭരണകൂടം പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ഈ വർഷം ഇതുവരെ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര സഹായം നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്‌വിന്ദർ സിംഗ് സുഖു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

 

