World

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിൽ മിന്നൽ പ്രളയം; 194 പേർ മരിച്ചു, രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,736 Less than a minute
FacebookWhatsApp

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പക്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് 194 പേർ മരിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിയ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് വീണ് അഞ്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തകരും മരിച്ചു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

മൂന്ന് ജില്ലകളിലാണ് പ്രളയം അതിരൂക്ഷമായി ബാധിച്ചത്. മേഘവിസ്‌ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു മിന്നൽ പ്രളയമുണ്ടായത്. രണ്ടായിരത്തോളം പേരെ ദുരന്തബാധിത പ്രദേശത്ത് നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

പാക് സൈന്യത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മേഖലയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നത്. മോശം കാലാവസ്ഥയും ദുർഘടമായ ഭൂപ്രദേശവും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 7 hours ago
10,736 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ മിന്നൽ പ്രളയം; മരണസംഖ്യ 300 കടന്നു, നിരവധി പേരെ കാണാതായി

22 minutes ago

പുടിനുമായുള്ള ചർച്ചക്ക് പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക്; കരാർ ഉറപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം സെൻസ്‌കിയുടേതെന്ന് ട്രംപ്

7 hours ago

പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം: യുഎൻ ചർച്ചകൾ കരാറില്ലാതെ പിരിഞ്ഞു; ആഗോള ഉടമ്പടിക്ക് തിരിച്ചടി

7 hours ago

പുടിൻ-ട്രംപ് കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സമാധാന കരാറായില്ല; ചർച്ച നീണ്ടത് മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരം

9 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!