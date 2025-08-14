DubaiGulf

ദുബായിൽ പറക്കും ടാക്സി എത്തുന്നു: ഡി എക്സ് ബി-യിലെ ആദ്യ വെർട്ടിപോർട്ട് 2026-ൽ സജ്ജമാകും

Photo of News Desk News Desk Send an email 1 day ago
10,661 1 minute read
FacebookWhatsApp

ദുബായ്: ആധുനിക ഗതാഗത രംഗത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ദുബായ്. ദുബായ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ (DXB) ആദ്യത്തെ പറക്കും ടാക്സി വെർട്ടിപോർട്ടിന്റെ നിർമാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. 2026-ന്റെ ആദ്യ പാദത്തോടെ ഇത് പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പറക്കും ടാക്സി സേവനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക തുടക്കത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് ഈ നീക്കം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ദുബായ് റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (RTA), യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ജോബി ഏവിയേഷൻ, യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്കൈപോർട്ട്സ് എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെയാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ലോകത്ത് ആദ്യമായി വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന നഗരമായി ദുബായ് ഇതിലൂടെ മാറും.

* വേഗതയും സൗകര്യവും: പറക്കും ടാക്സിക്ക് മണിക്കൂറിൽ 320 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ദുബായ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് പാം ജുമൈറയിലേക്കുള്ള യാത്രാസമയം 45 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് 12 മിനിറ്റായി കുറയ്ക്കും.

* ആദ്യഘട്ട വെർട്ടിപോർട്ടുകൾ: DXB-യിലെ വെർട്ടിപോർട്ടിന് പുറമെ, പാം ജുമൈറ, ഡൗൺടൗൺ ദുബായ്, ദുബായ് മറീന എന്നിവിടങ്ങളിലും വെർട്ടിപോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്.

* പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദം: വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ ഈ ടാക്സികൾ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാണ്.

* യാത്രാ സൗകര്യം: ഒരു പൈലറ്റിനും നാല് യാത്രക്കാർക്കും ഒരേസമയം പറക്കും ടാക്സിയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയും.

ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബിസിനസ് യാത്രക്കാരെയും ഉയർന്ന വരുമാനക്കാരായ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സേവനം ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭാവിയിൽ സാധാരണ ടാക്സി സേവനങ്ങളുടെ നിരക്കിലേക്ക് മാറ്റാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ദുബായിയുടെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ലഘൂകരിക്കുന്നതിനും നഗരത്തിലെ യാത്ര കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി വലിയ സംഭാവന നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

 

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 1 day ago
10,661 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

കുവൈത്ത് വിഷമദ്യ ദുരന്തം: മരണസംഖ്യ 23 ആയി, 21 പേർക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടമായി

8 hours ago

യുഎഇയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ റഷ്യയും യുക്രെയ്നും 168 തടവുകാരെ കൈമാറി

8 hours ago

കുവൈത്ത് വിഷമദ്യ ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരിൽ മലയാളിയും; മരിച്ചത് കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവ്

10 hours ago

അബുദാബി ദർബ് ടോൾ ഗേറ്റ്: സെപ്റ്റംബർ 1 മുതൽ സമയക്രമത്തിലും നിരക്കിലും മാറ്റങ്ങൾ

20 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!