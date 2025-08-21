Kerala

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതിയുമായി മുൻ എംപിയുടെ മകളും; ഹൈക്കമാൻഡിന് ആകെ ലഭിച്ചത് ഒമ്പത് പരാതികൾ

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 6 hours ago
11,163 Less than a minute
FacebookWhatsApp

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ എഐസിസിക്ക് ലഭിച്ചത് ഒമ്പതോളം പരാതികൾ. ഇതിൽ ഒരു മുൻ എംപിയുടെ മകളും രാഹുലിനെതിരെ എഐസിസിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകിയെന്നും പിന്നീട് രാഹുൽ അതിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയെന്നുമാണ് പെൺകുട്ടി പരാതിയിൽ പറയുന്നത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

കോൺഗ്രസിലെ എല്ലാ നേതാക്കൾക്കും ഇക്കാര്യം അറിയാമെന്നും പെൺകുട്ടി പറയുന്നു. വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് തവണ മുൻ എംപി രാഹുലിനെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് രാഹുൽ പിൻമാറിയതെന്നാണ് വിവരം.

പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവാഹം വീട്ടുകാർ ആംഗീകരിക്കില്ലെന്നാണ് രാഹുൽ പറഞ്ഞതെന്നും ഈ ഷോക്കിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടി ഇപ്പോഴും മുക്തയായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് വാർത്തകൾ. വിഷയത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റിനോട് ഹൈക്കമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് നേതൃത്വം ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 6 hours ago
11,163 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

ആർക്കെതിരെയാണ് പരാതി എന്നത് തുറന്നു പറയാൻ സ്ത്രീകൾ ആർജവം കാണിക്കണം; വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ

14 minutes ago
shafi-parambil

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ രാജി: മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ ഷാഫി പറമ്പിൽ, ബിഹാറിലേക്ക് പോയി

24 minutes ago

ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് നിർബന്ധിച്ചു; രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പോലീസിലും ബാലാവകാശ കമ്മീഷനിലും പരാതി

29 minutes ago
suicide

കണ്ണൂർ പ്രാപ്പൊയിലിൽ മധ്യവയസ്‌കനെ കിണറ്റിനുള്ളിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

39 minutes ago
Back to top button
error: Content is protected !!