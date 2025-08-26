AbudhabiGulf

യുഎഇ സ്‌കൂളുകൾക്ക് നാലാഴ്ചത്തെ ശൈത്യകാല അവധി; പഠനം നിലനിർത്താൻ പദ്ധതികൾ

Photo of News Desk News Desk Send an email 48 minutes ago
10,624 1 minute read
FacebookWhatsApp

അബുദാബി: യുഎഇയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നാലാഴ്ചത്തെ ശൈത്യകാല അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഡിസംബർ 8 മുതൽ 2026 ജനുവരി 4 വരെയാണ് അവധി. അവധിക്കാലത്തും പഠനം തടസ്സമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഈ വർഷത്തെ പുതിയ അധ്യയന കലണ്ടർ പ്രകാരം, യുഎഇയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആകെ 135 ദിവസത്തെ അവധിയാണ് ലഭിക്കുക. ഇതിൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ അവധിയാണ് നാലാഴ്ച നീളുന്ന ശൈത്യകാല അവധി. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിശ്രമിക്കാനും കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവസരം നൽകുന്നതോടൊപ്പം പഠന നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ തീരുമാനം.

 

വിവിധ സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈൻ പഠന സൗകര്യങ്ങൾ, ഹോംവർക്കുകൾ, പ്രോജക്ടുകൾ, സ്വയം പഠനത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട്. പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും കഴിവുകളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും അവധിക്കാലം പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അവധിക്കാലം കഴിഞ്ഞാലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനവുമായി പെട്ടെന്ന് ഇഴുകിച്ചേരാൻ ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

പുതിയ അധ്യയന വർഷം ഓഗസ്റ്റ് 25-ന് ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടെ ഒക്ടോബറിൽ ഒരു ആഴ്ചത്തെ മിഡ്-ടേം അവധിയും നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ, മെയ് മാസത്തിൽ മറ്റൊരു മിഡ്-ടേം അവധിയും നൽകാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തിനും ക്ഷേമത്തിനും മുൻഗണന നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കൂടുതൽ ഇടവേളകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 48 minutes ago
10,624 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

കുവൈത്ത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ആർട്ടിക്കിൾ 18 വിസ: അറിയേണ്ടതെല്ലാം

1 minute ago

ഒസൂൽ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഊർജ്ജ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ കെട്ടിടങ്ങൾക്കുള്ള എൽ.ഇ.ഇ.ഡി സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നേടി

13 minutes ago

രാത്രിയിൽ ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനമോടിച്ചാൽ 500 ദിർഹം പിഴയും 4 ബ്ലാക്ക് പോയിന്റും

31 minutes ago

ഊദ് വേള്‍ഡ് ഷോറൂം ഒമാനിലെ മബേലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തനമാരംഭിച്ചു

6 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!