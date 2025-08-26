World

ഫ്രാൻസ് പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു; സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രഖ്യാപനം: സർക്കാരിന് ഭീഷണി

പാരീസ്: പലസ്തീനെ ഒരു സ്വതന്ത്ര രാഷ്ട്രമായി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിക്കാൻ ഫ്രാൻസ് തീരുമാനിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 22-ന് നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിൽ ഫ്രാൻസ് ഈ സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമെന്ന് യൂറോപ്പ്, വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജീൻ-നോയൽ ബാരോ പ്രസ്താവിച്ചു. എന്നാൽ, ഈ തീരുമാനം പാരീസിൽ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് ആക്കം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ ഭരണകക്ഷിയായ പ്രധാനമന്ത്രി ഫ്രാൻസ്വാ ബെയ്‌റൂവിൻ്റെ സർക്കാർ സെപ്റ്റംബർ 8-ന് അവിശ്വാസ വോട്ട് നേരിടാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. സാമ്പത്തിക ബജറ്റ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം കൊണ്ടുവന്നതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുത്തത്. എന്നിരുന്നാലും, വിദേശനയങ്ങളിൽ പ്രസിഡൻ്റിനാണ് പരമാധികാരം. അതിനാൽ, രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണിന്റെ തീരുമാനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുമെന്നാണ് സൂചന.

 

അടുത്തിടെ, ഗാസയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയ, കാനഡ, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചന നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഇസ്രയേലുമായി ഈ രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള നയതന്ത്രബന്ധത്തിൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രത്തെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഫ്രാൻസിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ഇസ്രായേൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീവ്രവാദത്തിന് നൽകുന്ന സമ്മാനമാണെന്ന് ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആരോപിച്ചു.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ശാശ്വത സമാധാനം കൊണ്ടുവരാൻ ഈ നീക്കം സഹായിക്കുമെന്നാണ് ഫ്രാൻസിന്റെ പ്രതീക്ഷ. അതേസമയം, ഇസ്രയേലിൻ്റെ എതിർപ്പിനെ അവഗണിച്ചുള്ള ഫ്രാൻസിൻ്റെ ഈ നടപടി അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിരിക്കുകയാണ്.

 

