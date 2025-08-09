ജിസിസി റെയിൽവേ പദ്ധതിക്ക് വേഗത കൂടുന്നു; 2030-ഓടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ട്രെയിനിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജിസിസി റെയിൽവേ പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു. 2,117 കിലോമീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള ഈ റെയിൽ ശൃംഖല 2030 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പദ്ധതി ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഗതാഗത, വാണിജ്യ മേഖലകളിൽ വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
- റൂട്ട് വിവരങ്ങൾ
കുവൈറ്റ് സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന റെയിൽവേ സൗദി അറേബ്യ, ബഹ്റൈൻ, ഖത്തർ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ഒമാനിലെ മസ്കറ്റിൽ അവസാനിക്കും. ഓരോ രാജ്യങ്ങളും അവരവരുടെ ഭാഗത്തുള്ള നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും.
* കുവൈറ്റ്: അൽ നുവൈസീബ് അതിർത്തി പട്ടണം മുതൽ അൽ ഷെദാദിയ വരെയാണ് കുവൈറ്റിലെ ആദ്യഭാഗം.
* സൗദി അറേബ്യ: ദമാം, ജുബൈൽ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പാതയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം പൂർത്തിയായി.
* യുഎഇ: അൽ സില മുതൽ ഫുജൈറ വരെയുള്ള 900 കിലോമീറ്റർ ഇത്തിഹാദ് റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി, ചരക്ക് ഗതാഗതം ആരംഭിച്ചു. യാത്രക്കാരുടെ സേവനം 2026-ൽ ആരംഭിക്കും.
* ഒമാൻ: യുഎഇയിലെ അബുദാബിയെ ഒമാനിലെ സൊഹാറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന “ഹഫീത് റെയിൽ” പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
* ബഹ്റൈൻ: ബഹ്റൈനെ സൗദി അറേബ്യയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സമാന്തര പാലം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം പൂർത്തിയായി.
* ഖത്തർ: ഖത്തർ മന്ത്രിസഭ അടുത്തിടെ ഏകീകൃത റെയിൽവേ ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കരട് കരാറിന് അംഗീകാരം നൽകി.
- പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം
* ചരക്ക് ഗതാഗതം: റോഡ് ഗതാഗതത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ അതിർത്തി കടന്നുള്ള ചരക്ക് നീക്കം എളുപ്പമാകും.
* യാത്രക്കാർക്ക് സൗകര്യം: വേഗത്തിലും കുറഞ്ഞ ചെലവിലും യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
* സാമ്പത്തിക വളർച്ച: പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ടൂറിസം, വ്യാപാരം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും പദ്ധതി സഹായിക്കും.
* സുസ്ഥിര വികസനം: ഇന്ധന മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും ഗതാഗത മേഖലയിൽ സുസ്ഥിരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.