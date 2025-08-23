Kerala

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണത്തിന് ഇന്ന് വമ്പൻ കുതിപ്പ്; പവന് ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപ ഉയർന്നു

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ വൻ കുതിപ്പ്. പവന് ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് 800 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 74,520 രൂപയിലെത്തി. ഗ്രാമിന് 100 രൂപ വർധിച്ച് 9315 രൂപയായി

ഓഗസ്റ്റ് 11ന് ശേഷം കുറിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിലയാണിത്. രാജ്യാന്തര വിലയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചത്. രാജ്യാന്തരവില ഔൺസിന് 3372 ഡോളറായി ഉയർന്നു

18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 80 രൂപ വർധിച്ച് 7645 രൂപയിലെത്തി. വെള്ളി വിലയും വർധിച്ചു ഗ്രാമിന് രണ്ട് രൂപ ഉയർന്ന് 127 രൂപയിലെത്തി.

