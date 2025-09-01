Kerala

77,000 കടന്ന് സ്വർണത്തിന്റെ വൻ കുതിപ്പ്; പവന് ഇന്ന് 680 രൂപ വർധിച്ചു

MJ Desk 1 hour ago
gold
സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില സർവകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ച് മുന്നേറുന്നു. ഇതാദ്യമായി പവന്റെ വില 77,000 കടന്നു. ഇന്ന് പവന് 680 രൂപയാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഒരു പവന്റെ വില 77,640 രൂപയായി

ഗ്രാമിന് 85 രൂപ ഉയർന്ന് 9705 രൂപയായി. ഓഗസ്റ്റ് 22ന് 73,720 രൂപയായിരുന്നു പവന്റെ വില. പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ 3920 രൂപയാണ് പവന് വർധിച്ചത്.

18 കാരറ്റ് സ്വർണം ഗ്രാമിന് 75 രൂപ വർധിച്ച് 8030 രൂപയായി. ഇതാദ്യമായാണ് ഗ്രാമിന് 8000 രൂപ കടക്കുന്നത്. വെള്ളി വില ഗ്രാമിന് 2 രൂപ വർധിച്ച് 133 രൂപയായി.

