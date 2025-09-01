ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്ക് സുവർണ്ണാവസരം: സോണി ആൽഫ A7III ക്യാമറക്ക് വൻ വിലക്കിഴിവ്!
ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് വലിയ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച സോണിയുടെ ഫുൾ-ഫ്രെയിം മിറർലെസ്സ് ക്യാമറയായ ആൽഫ A7III-യുടെ വിലയിൽ വൻ കുറവ്. 2018-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയതാണെങ്കിലും, ഈ ക്യാമറയുടെ മികച്ച ഫീച്ചറുകൾ ഇന്നും പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കിടയിൽ ജനപ്രിയമാണ്.
പുതിയ മോഡലുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ വില കുറച്ചതെന്നാണ് സൂചന. സാധാരണഗതിയിൽ $2000-നടുത്ത് വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഈ ക്യാമറ ഇപ്പോൾ 28-70mm സോണി കിറ്റ് ലെൻസിനൊപ്പം $1698-ന് ലഭ്യമാകും, ഇത് ഏകദേശം 20% വിലക്കിഴിവാണ്. ഈ വിലക്കുറവ് പുതിയൊരു ഫുൾ-ഫ്രെയിം ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വലിയൊരു അവസരമാണ് നൽകുന്നത്.
- എന്തുകൊണ്ട് Sony Alpha A7III ഇപ്പോഴും ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്?
* 24.2MP BSI-CMOS ഫുൾ-ഫ്രെയിം സെൻസർ: അതിമനോഹരമായ ചിത്രങ്ങൾക്കും വീഡിയോകൾക്കും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
* വേഗതയേറിയ ഫോക്കസ്: പുതിയ ക്യാമറകളോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഓട്ടോഫോക്കസ് സിസ്റ്റം.
* മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്: ഒറ്റ ചാർജിൽ കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കും.
* 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്: ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വീഡിയോ ചിത്രീകരണത്തിന് അനുയോജ്യം.
* 5-ആക്സിസ് ഇൻ-ബോഡി സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ: കൈയ്യിൽ പിടിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള കുലുക്കം ഒഴിവാക്കി വ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ നൽകുന്നു.