ഗൂഗിൾ ജെമിനി എഐ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം: 3,295 രചയിതാക്കളും ഒരു ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന സന്ദേശവും

നിർമ്മിത ബുദ്ധി (AI) ലോകത്ത് പുതിയൊരു ചർച്ചക്ക് വഴിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട്, ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനി AI യെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ഗവേഷണ പ്രബന്ധം 3,295 രചയിതാക്കളുമായി ശ്രദ്ധേയമാവുന്നു. എന്നാൽ ഇതിലും കൗതുകകരമായ ഒരു കണ്ടെത്തൽ, ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ രചയിതാക്കളുടെ പേരുകളിൽ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം ഒളിഞ്ഞുകിടക്കുന്നു എന്നതാണ്.

ഗൂഗിൾ ജെമിനി 2.5 പ്രോ, ജെമിനി ഫ്ലാഷ് എന്നിവയുടെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രബന്ധത്തിലെ രചയിതാക്കളുടെ എണ്ണം തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ആധുനിക AI ഗവേഷണത്തിന്റെ വിപുലമായ സ്വഭാവത്തെയും വലിയ ടീമുകളുടെ സഹകരണത്തെയും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. കേവലം 1,350 രചയിതാക്കളുണ്ടായിരുന്ന ജെമിനി 1-ൽ നിന്ന്, രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ എണ്ണം 3,295 ആയി വർദ്ധിച്ചത് എഐ വികസനം എത്രമാത്രം വികസിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

​എന്നാൽ, ഇതിനെല്ലാം അപ്പുറം, പ്രബന്ധത്തിലെ ആദ്യ 43 രചയിതാക്കളുടെ പേരിന്റെ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിച്ചാൽ ഒരു രഹസ്യ സന്ദേശം ലഭിക്കുമെന്ന് മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഗവേഷകനായ ഡേവിഡ് ഹാ (online-ൽ “hardmaru” എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു) എക്സിലൂടെ (മുൻപ് ട്വിറ്റർ) വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ ആദ്യാക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ്: “GEMINI MODELS CAN THINK AND GET BACK TO YOU IN A FLASH” (“ജെമിനി മോഡലുകൾക്ക് ചിന്തിക്കാനും നിങ്ങളോട് അതിവേഗം പ്രതികരിക്കാനും കഴിയും”).

​ജെമിനി AI മോഡലുകളുടെ യുക്തിസഹമായ ചിന്താശേഷിയെയും വേഗതയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഈ സന്ദേശം, ഗൂഗിളിന്റെ എഐയുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്മവിശ്വാസം വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രബന്ധത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന “thinking out loud” ശേഷിയും, അതിലൂടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് AI ഘട്ടം ഘട്ടമായി ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയും ഈ സന്ദേശത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന “think” എന്ന വാക്കിനെ സാധൂകരിക്കുന്നു.

​ഇത്രയധികം രചയിതാക്കളുള്ള ഒരു പ്രബന്ധം അക്കാദമിക് ലോകത്ത് അസാധാരണമാണെങ്കിലും, 2021-ലെ ഒരു മെഡിക്കൽ പ്രബന്ധത്തിൽ 15,025 രചയിതാക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റെക്കോർഡായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും, ഗൂഗിളിന്റെ ഈ പുതിയ പ്രബന്ധം AI ഗവേഷണത്തിന്റെ വളർച്ചയും വിവിധ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ദ്ധരുടെ പങ്കാളിത്തവും എത്ര വലുതാണെന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നു.