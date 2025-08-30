അമേരിക്കൻ താരിഫ് പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സർക്കാർ ‘അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ’ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നു
ന്യൂഡൽഹി: അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അധിക താരിഫ് ഏർപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തര നടപടികൾക്ക് ഒരുങ്ങുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
പുതിയ താരിഫ് നിരക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ, തുകൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, കയറ്റുമതിക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ‘അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസ നടപടികൾ’ നടപ്പിലാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ഈ നടപടികളിൽ പ്രധാനമായും താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:
* ചെറുകിട, ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് (MSME) സാമ്പത്തിക സഹായം: താരിഫ് വർധനവ് മൂലം പ്രതിസന്ധിയിലായ MSME കൾക്ക് പലിശരഹിത വായ്പകളും സബ്സിഡിയും നൽകാൻ ആലോചിക്കുന്നു.
* നികുതി ഇളവുകൾ: കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതികളിൽ ഇളവുകൾ നൽകി ഉത്പാദനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുക.
* പുതിയ വിപണികൾ കണ്ടെത്തൽ: അമേരിക്കൻ വിപണിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ മറികടക്കാൻ യൂറോപ്പ്, ജപ്പാൻ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുക.
* കസ്റ്റംസ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുക: കയറ്റുമതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കസ്റ്റംസ്, ഷിപ്പിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുക.
ഈ വിഷയത്തിൽ വ്യവസായ പ്രതിനിധികളുമായി സർക്കാർ ചർച്ചകൾ നടത്തുമെന്നും, അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. ഈ നടപടികൾ ഇന്ത്യൻ കയറ്റുമതി മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.