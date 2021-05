ഷാർജ കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവം 2021 സമാപിച്ചു

Share with your friends















Report : Mohamed Khader Navas

ഷാർജ: കുട്ടികളുടെ വായനോത്സവം, യുവ വായനക്കാർ തമ്മിലുള്ള സാംസ്കാരിക കൈമാറ്റത്തിനുള്ള കവാടം മലർക്കെ തുറന്നിട്ടു.

‘നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കായി’ എന്ന വിഷയത്തിൽ, അറബ് മേഖലയിൽ നിന്നും, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 30 ഓളം എഴുത്തുകാർ എസ്‌സി‌ആർ‌എഫിലെ 30 സാഹിത്യ പരിപാടികളിലായി പങ്കെടുത്തു.

15 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 170 ലധികം പ്രസാധകർ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളും പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

കൂടാതെ കുട്ടികൾക്കായി നൂറുകണക്കിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇവന്റുകൾ, വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ, ഷോകൾ എന്നിവയും നടന്നു.

12 പതിപ്പുകളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി, എസ്‌സി‌ആർ‌എഫ് 2021 ന്റെ ഭാഗമായിള്ള പരിപാടി ഷാർജയ്ക്ക് പുറത്തും നടന്നു.

എസ്‌സി‌ആർ‌എഫിന്റെ വിപുലീകരിച്ച സാംസ്കാരിക അജണ്ടയുടെ ഭാഗമായി ദുബായിലെ അൽ സഫ ആർട്ട് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന

ജൂറികളുടെ ചർച്ചയിൽ കുട്ടികളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ മാറുകയാണെന്ന് എഴുത്തുകാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അവാർഡ് ജേതാവായ എമിറാത്തി എഴുത്തുകാരി ഫാത്തിമ സുൽത്താൻ അൽ മസ്രൂയി, സാഹസിക പുസ്തക പരമ്പരയുടെ സ്ഥാപകയും പ്രധാന എഴുത്തുകാരിയുമായ അംബിക ആനന്ദ് പ്രോകോപ്പ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്ത ‘യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി വേൾഡ്’ എന്ന തലക്കെട്ടിൽ നടന്ന ചർച്ച മോഡറേറ്റ് ചെയ്തത് എമിറാത്തി എഴുത്തുകാരി ഇമാൻ അൽ യൂസഫായിരുന്നു.

ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ‌ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ‌മുൻ‌തലമുറകളിൽ‌ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ‌ കുട്ടികൾക്കായി എഴുതുന്നത് തുടർച്ചയായി വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്‌ ഫാത്തിമ സുൽത്താൻ അൽ‌മസ്രൂയി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

കുട്ടികൾക്കായി എഴുതുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല, കാരണം ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ‌ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾ അവരുടെ ലോകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ മനസിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ബഹിരാകാശത്തെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും താരാപഥങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നു. മാജിക്, രാക്ഷസന്മാർ, സംസാരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത കഥകൾ മുമ്പത്തെപ്പോലെ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്നില്ലെന്നും ഫാത്തിമ സുൽത്താൻ പറഞ്ഞു.

വർഷങ്ങളായി, തൻ്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജോലി കാരണം ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കേണ്ടിവന്നെന്നും, ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതാൻ തന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച നിരവധി സംസ്കാരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു എന്നും കുട്ടികളുടെ ഒരു നല്ല കഥ കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരെയും ആകർഷിക്കുന്നെണ്ടെന്നും ഏത് സംസ്കാരവും കഥകളിലൂടെ ആളുകൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നും അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രോകോപ്പ് പറഞ്ഞു.

കുട്ടികളുടെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി വിശാലമാക്കുന്നതിൽ വിവർത്തനത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ “വിവർത്തനം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അറബിയിലേക്കോ തിരിച്ചോ ഏകപക്ഷീയമാകരുതെന്നും മറിച്ച് ഒരു പരസ്പര പ്രക്രിയയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നും അവർ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് മറ്റ് സംസ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കുട്ടികളുടെ അറിവ് സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നു. ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു കഥയുടെ പ്രധാന വശങ്ങൾ വിവർത്തനത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, ഭാഷകൾ വ്യത്യസ്തമായതിനാൽ അത്തരം നഷ്ടം സാധാരണമാണെന്ന് അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എസ്‌സി‌ആർ‌എഫിൽ മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക ഫോറത്തിൽ നടന്ന ‘ഫൺ ഇൻഡസ്ട്രി’ ചർച്ചയിൽ കുട്ടികളോട് പ്രസംഗിക്കരുതെന്നും

പുസ്തകങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ, പപ്പറ്റ് ഷോകൾ, മറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് കലാരൂപങ്ങൾ‌ എന്നിങ്ങനെ വിനോദങ്ങൾ‌ നൽകുന്നതിലൂടെ കുട്ടികളിൽ മൂല്യമുണ്ടാക്കാനും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാനും ധാർമ്മികമോ പ്രബോധനപരമോ ആയതിനേക്കാൾ ‌കൂടുതൽ‌ കഴിയുമെന്ന് അഭിപ്രായമുയർന്നു.

കുട്ടികൾക്കായി 30 നാടകങ്ങളും 13 പാവ ഷോകളും രചിച്ച ഇറാഖിലെ കലാകാരനും അക്കാദമിഷ്യനുമായ ഡോ. ഹുസൈൻ അലി ഹരേഫ് പറഞ്ഞു “കുട്ടികൾ തിയേറ്ററിലെത്തുന്നത് ആസ്വദിക്കാനാണ്, പഠിക്കാനല്ല. അവർക്ക് വേണ്ടത് നൽകുക.

ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുത്തുകാർ ഒരു കുട്ടിയുടെ മന ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. എന്താണ് നൃത്തം അവരിലുളവാക്കുന്നത് , എന്താണ് അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്, എന്താണ് അവരെ വെറുക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, അവർ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?

കുട്ടികൾക്കായി ഉള്ളടക്കം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ‌ രചയിതാക്കൾ ഈ നിർണ്ണായക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ധാർമ്മിക സന്ദേശങ്ങൾ‌ സമൂഹത്തിൽ‌ നിന്നും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും സ്കൂളിലൂടെയും കുട്ടികളിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അമേരിക്കൻ അവാർഡ് ജേതാവും ചിത്രകാരനുമായ കെവിൻ ഷെറി ഡോ. ഹരേഫുമായി യോജിക്കുന്നു, വസ്ത്രധാരണവും പാവകളും ഉപയോഗിച്ച് സജീവമായ സംവേദനാത്മക അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ച അനുഭവം അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ഒരു കരടി-തല വസ്ത്രം ധരിച്ച് പാടുകയും തമാശകൾ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, കുട്ടികൾ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും താൻ അവരുടെ ശ്രദ്ധ നേടുകയും ചെയ്യ്തു.

ഒരിക്കൽ‌ നിങ്ങൾ‌ അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ‌പ്പെട്ടാൽ, നിങ്ങൾ നൽകാൻ‌ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്ന ഏത് വിവരത്തിനും കുട്ടിയുടെ മനസ്സ് സ്വീകാര്യമാകും ‘

I am the biggest thing in the Ocean’ ൻ്റെയും മറ്റനേകം പുസ്തകങ്ങളുടേയും രചയിതാവും ചിത്രകാരനും ഷോ അവതാരകനുമായ ഷെറി പറഞ്ഞു നിറുത്തി.

